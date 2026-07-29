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Κέιτι Πέρι: Τι πήγε λάθος στο act της τραγουδίστριας μέσα στο πλαστικό μπουκάλι

Το περίεργο act της Κέιτι Πέρι με το πλαστικό μπουκάλι στο φεστιβάλ Isle of MTV Malta που έγινε αμέσως viral στα social media.

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Κέιτι Πέρι
Στιγμιότυπο από τη συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Μάλτα | epppyyy - Χ
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Πολλά πήγαν λάθος με την εμφάνιση της Κέιτι Πέρι (Katy Perry) στο φεστιβάλ Isle of MTV Malta, και το act της, όπου ήταν παγιδευμένη σε ένα πλαστικό μπουκάλι, και έγινε viral. 

Το concept, είναι ότι η τραγουδίστρια θα είχε προορισμό τη σκηνή,ενώ θα την κυλούσε το πλήθος στο τεράστιο μπουκάλι. Ωστόσο, φέρεται οι fans, να... μπερδεύτηκαν και να έσυραν την τραγουδίστρια σε άλλη κατεύθυνση. Εκείνη, φαίνεται να προσπαθεί «με νύχια και με δόντια», να κρατήσει την ισορροπία της μέσα στη γιγάντια κατασκευή και να τραγουδήσει. 

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη ενώ η Perry ερμήνευε την επιτυχία της του 2008 "I Kissed a Girl" στην πλατεία Il-Fosos.

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Βίντεο της εμφάνισης κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο, καθώς οι χρήστες ανταποκρίθηκαν με memes και αστεία εμπνευσμένα από την ασυνήθιστη στιγμή.

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