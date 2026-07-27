Κέιτι Πέρι: Η οργισμένη αντίδραση για τη χρήση του τραγουδιού της σε post του Λευκού Οίκου με στρατιωτικές επιθέσεις

«Η μουσική δεν είναι για να γιορτάζω τον πόλεμο», ανήρτησε η Κέτι Πέρι (Katy Perry), φανερά ενοχλημένη με φόντο τη χρήση του τραγουδιού της από τον λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα του Λευκού Οίκου.
Ο Λευκός Οίκος, αξιοποίησε το τραγούδι της σταρ «Firework» ως «χαλί» σε ανάρητση για στρατιωτικές επιθέσεις.
Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ανήρτησε στο X: «Είμαι βαθιά αποτροπιασμένη και θυμωμένη που βλέπω το Firework να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό TikTok
''Λευκός Οίκος'', ως backing track για βίντεο από στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε και δεν το ανέχομαι καθόλου.
Έγραψα αυτό το τραγούδι για να είναι ένας ύμνος ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπεις ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ανύψωσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για την καταστροφή και τη βία αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων αντιπροσωπεύει το τραγούδι μου.
Η μουσική μου είναι για να φέρνω τους ανθρώπους κοντά, όχι για να γιορτάζω τον πόλεμο», ανήρτησε η Κέιτι Πέρι.
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