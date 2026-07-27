Μενού

Κέιτι Πέρι: Η οργισμένη αντίδραση για τη χρήση του τραγουδιού της σε post του Λευκού Οίκου με στρατιωτικές επιθέσεις

Η Κέιτι Πέρι εξέφρασε στα κοινωνικά δίκτυα την αντίθεση της με τη χρήση τραγουδιού της από post του Λευκού Οίκου λέγοντας ότι «δεν το ενέκρινε και δεν το ανέχεται».

Reader symbol
Newsroom
Κέιτι Πέρι
Κέιτι Πέρι | Richard Shotwell/Invision/AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Η μουσική δεν είναι για να γιορτάζω τον πόλεμο», ανήρτησε η Κέτι Πέρι (Katy Perry), φανερά ενοχλημένη με φόντο τη χρήση του τραγουδιού της από τον λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος, αξιοποίησε το τραγούδι της σταρ «Firework» ως «χαλί» σε ανάρητση για στρατιωτικές επιθέσεις

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ανήρτησε στο X: «Είμαι βαθιά αποτροπιασμένη και θυμωμένη που βλέπω το Firework να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό TikTok
''Λευκός Οίκος'', ως backing track για βίντεο από στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε και δεν το ανέχομαι καθόλου.

Έγραψα αυτό το τραγούδι για να είναι ένας ύμνος ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπεις ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ανύψωσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για την καταστροφή και τη βία αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων αντιπροσωπεύει το τραγούδι μου.

Η μουσική μου είναι για να φέρνω τους ανθρώπους κοντά, όχι για να γιορτάζω τον πόλεμο», ανήρτησε η Κέιτι Πέρι. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ