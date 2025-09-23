Κίνα: Υπάρχει μηχάνημα με διαφημίσεις για να πάρεις χαρτί υγείας - «Σκάναρε για να σκουπιστείς»

Στην Κίνα, η πρόσβαση σε λίγες λωρίδες χαρτιού σε δημόσιες τουαλέτες περνά πλέον μέσα από διαφημίσεις.

Το χειρότερο είναι πως το παραπάνω δεν είναι σενάριο από Black Mirror επεισόδιο αλλά η πραγματικότητα!

Cyberpunk Reality in #China: Toilet Paper Now Costs Money



In some public restrooms in China, toilet paper is no longer free.



For a small piece of paper, you now have to pay around 6 rubles — or watch an ad on a screen to get it.



A true glimpse of a futuristic, cashless society… pic.twitter.com/HMm2v0LyTA — WORLD INSIGHT (@WORLDINSIGHTCH) September 8, 2025

Σε viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μια γυναίκα σαρώνει QR code στον διανομέα χαρτιού, παρακολουθεί μια σύντομη διαφήμιση στο κινητό της και μόνο τότε ο μηχανισμός απελευθερώνει το πολύτιμο χαρτί.

Εναλλακτικά, μπορείς να πληρώσεις 0,5 γιουάν (περίπου 0,07 δολάρια) για να παρακάμψεις το διαφημιστικό σποτ και να σκουπιστείς με την ησυχία σου.

Η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε ως απάντηση στην υπερβολική κατανάλωση χαρτιού μετά την τουριστική έκρηξη στη χώρα. Οι αρχές ισχυρίζονται πως πρόκειται για μέτρο εξοικονόμησης.

Και το ερώτημα παραμένει: Τι κάνεις όταν δεν έχεις κινητό ή όταν δεν έχεις μπαταρία;

Πώς αντιμετωπίζεις την ανάγκη όταν το χαρτί είναι πίσω από ένα ψηφιακό paywall;

Αν νομίζατε πως η διαφήμιση είχε φτάσει παντού, ξανασκεφτείτε το. Τώρα έχει φτάσει και στην τουαλέτα.

Και αν δεν έχεις σήμα ή χρήματα, είσαι - κυριολεκτικά - σε δύσκολη θέση.