Κίνα: Υπάρχει μηχάνημα με διαφημίσεις για να πάρεις χαρτί υγείας - «Σκάναρε για να σκουπιστείς»

Στην Κίνα, η πρόσβαση σε λίγες λωρίδες χαρτιού σε δημόσιες τουαλέτες περνά πλέον μέσα από διαφημίσεις.
Το χειρότερο είναι πως το παραπάνω δεν είναι σενάριο από Black Mirror επεισόδιο αλλά η πραγματικότητα!
Σε viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μια γυναίκα σαρώνει QR code στον διανομέα χαρτιού, παρακολουθεί μια σύντομη διαφήμιση στο κινητό της και μόνο τότε ο μηχανισμός απελευθερώνει το πολύτιμο χαρτί.
Εναλλακτικά, μπορείς να πληρώσεις 0,5 γιουάν (περίπου 0,07 δολάρια) για να παρακάμψεις το διαφημιστικό σποτ και να σκουπιστείς με την ησυχία σου.
Η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε ως απάντηση στην υπερβολική κατανάλωση χαρτιού μετά την τουριστική έκρηξη στη χώρα. Οι αρχές ισχυρίζονται πως πρόκειται για μέτρο εξοικονόμησης.
Και το ερώτημα παραμένει: Τι κάνεις όταν δεν έχεις κινητό ή όταν δεν έχεις μπαταρία;
Πώς αντιμετωπίζεις την ανάγκη όταν το χαρτί είναι πίσω από ένα ψηφιακό paywall;
Αν νομίζατε πως η διαφήμιση είχε φτάσει παντού, ξανασκεφτείτε το. Τώρα έχει φτάσει και στην τουαλέτα.
Και αν δεν έχεις σήμα ή χρήματα, είσαι - κυριολεκτικά - σε δύσκολη θέση.
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
- Η «Αρπαγή» που θα φέρει το τέλος του κόσμου μέχρι αύριο: Νέα θεωρία συνωμοσίας στο TikTok
- Αυτός είναι ο πιο κουλ πιλότος της Ελλάδας: «Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, στείλτε δυο πούλμαν Λαμία»
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Δυνατές ερμηνείες, αλλά και παρέλαση στερεοτύπων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.