Κίνα: Υπάρχει μηχάνημα με διαφημίσεις για να πάρεις χαρτί υγείας - «Σκάναρε για να σκουπιστείς»

Στην Κίνα πρέπει να παρακολουθήσεις διαφημίσεις για να έχεις χαρτί υγείας στις δημόσιες τουαλέτες.

Κίνα τουρισμός
Μηχάνημα χαρτιού υγείας | X / @WORLDINSIGHTCH
Στην Κίνα, η πρόσβαση σε λίγες λωρίδες χαρτιού σε δημόσιες τουαλέτες περνά πλέον μέσα από διαφημίσεις.  

Το χειρότερο είναι πως το παραπάνω δεν είναι σενάριο από Black Mirror επεισόδιο αλλά η πραγματικότητα!

Σε viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μια γυναίκα σαρώνει QR code στον διανομέα χαρτιού, παρακολουθεί μια σύντομη διαφήμιση στο κινητό της και μόνο τότε ο μηχανισμός απελευθερώνει το πολύτιμο χαρτί. 

Εναλλακτικά, μπορείς να πληρώσεις 0,5 γιουάν (περίπου 0,07 δολάρια) για να παρακάμψεις το διαφημιστικό σποτ και να σκουπιστείς με την ησυχία σου.

Η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε ως απάντηση στην υπερβολική κατανάλωση χαρτιού μετά την τουριστική έκρηξη στη χώρα. Οι αρχές ισχυρίζονται πως πρόκειται για μέτρο εξοικονόμησης. 

Και το ερώτημα παραμένει:  Τι κάνεις όταν δεν έχεις κινητό ή όταν δεν έχεις μπαταρία; 
Πώς αντιμετωπίζεις την ανάγκη όταν το χαρτί είναι πίσω από ένα ψηφιακό paywall;

Αν νομίζατε πως η διαφήμιση είχε φτάσει παντού, ξανασκεφτείτε το. Τώρα έχει φτάσει και στην τουαλέτα. 

Και αν δεν έχεις σήμα ή χρήματα, είσαι - κυριολεκτικά - σε δύσκολη θέση.

