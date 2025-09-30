Κολομβία: Μύστης οδήγησε ένα barbie τζιπ για να πάει να πάρει γρανίτα - «Έφαγε» πρόστιμο

Στην Βρετανική Κολομβία ένας άνδρας αποφάσισε - σαν άλλος Μπισμπίκης να βγει στους δρόμους - προκαλώντας έναν ροζ πανικό. Αποφάσισε, λοιπόν, να οδηγήσει ένα μικροσκοπικό αυτοκινητάκι Barbie, φτιαγμένο για παιδιά 3-7 ετών, και ξεκίνησε για να πάει να πάρει μια γρανίτα.
Ο Κάσπερ Λίνκολν, καθισμένος στο ροζ όχημα-παιχνίδι, προχώρησε σε κεντρικό δρόμο με ρυθμό χελώνας -περίπου 3 χλμ ώρα -ενώ ο φίλος του ακολουθούσε πεζός.
Το θέαμα ήταν τόσο παράλογο που περαστικοί άρχισαν να βιντεοσκοπούν. Κάποιοι γέλασαν, άλλοι σοκαρίστηκαν.
Η αστυνομία, όμως, δεν είχε όρεξη για stand-up: σταμάτησαν τον Λίνκολν, ανακάλυψαν ότι η άδεια οδήγησής του ήταν ανασταλμένη και υπέθεσαν οτι ήταν μεθυσμένος. Η υπόθεση που επιβεβαιώθηκε με δύο αλκοτέστ.
Τελικό αποτέλεσμα: χειροπέδες, πρόστιμο και απώλεια άδειας.
Ο ίδιος ο Λίνκολν, γελώντας, ισχυρίστηκε ότι «δεν το είχε ξαναοδηγήσει» και ότι έκανε σήματα στους οδηγούς να τον προσπερνάνε. Το βίντεο έγινε viral και το περιστατικό έστειλε δύο σαφές μηνύματα: μην οδηγείτε μεθυσμένοι και μην περιμένετε ότι το χιούμορ θα σας γλυτώσει από νόμους και συνέπειες.
