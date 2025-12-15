Λύθηκε το μυστήριο: Ποια είναι η viral «γυναίκα με τα λευκά» που εμφανίζεται κάθε πρωί σε παραλία του Βόλου

Viral έχει γίνει στο TikTok μια μυστηριώδης «γυναίκα με τα λευκά» που δίνει το «παρών» κάθε πρωί σε παραλία του Βόλου.

Η γυναίκα μίλησε στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και μίλησε για το τι κάνει κάθε πρωί που οι περαστικοί την εντοπίζουν σε παραθαλάσσιο οικισμό του Βόλου, να ατενίζει τον Παγασητικό και να υψώνει τα χέρια στον ουρανό.

«Αυτό που κάνω κάθε μέρα, είναι να δοξάζω το Θεό για όλα τα δώρα που μας χαρίζει κάθε μέρα. Πρέπει να αγαπάμε το Θεό κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί βρισκόμαστε σπίτι Του.

Εγώ δεν είμαι η πρωταγωνίστρια. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Θεός γιατί πρέπει να δίνουμε ευχαριστίες στον Θεό για όλα όσα έχουμε στη ζωή μας, για τα άσζημα και για τα καλά.

Χίλια ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους έναν καλό χρόνο», είπε η μυστηριώδης γυναίκα στα Ισπανικά, με γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα.