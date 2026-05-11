«Μάγκας και αλάνι»: Ο μικρός από το Σόι Σου πανηγύρισε για την ΑΕΚ και έγινε το απόλυτο viral

Με τον πιο γλυκό τρόπο πανηγύρισε ο μικρός Άγγελος ή όπως οι περισσότεροι τον ξέρουμε ως «Σπύρο», το παιδί του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας από το Σόι Σου, την νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Η αντίδραση του μικρού, που κυριολεκτικά «πέταγε» από την χαρά του, αφού χοροπηδούσε και φώναζε συνθήματα των κιτρινόμαυρων έγινε viral στο TikTok.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του έγραψε: «Στην κορυφή της Ελλάδας εκεί που ανήκουμε! Πρωταθλήτρια 2026!».

Χρήστες σχολίασαν κάτω από το βίντεο, πανηγυρίζοντας μαζί με τον μικρό Άγγελο και αποκαλώντας τον «μάγκα και αλάνι».