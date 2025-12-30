Μενού

Μέχρι και... παρκούρ στα μπλόκα: Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι αγρότες στη Σιάτιστα

Επίδειξη... παρκούρ έκαναν δύο νεαροί σε αγροτικό μπλόκο. Κατέβηκαν να συμπαρασταθούν, έκαναν φιγούρα και οι αγρότες στη Σιάτιστα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

παρκούρ μπλόκο
Παρκούρ στο μπλόκο της Σιάτιστας | ΕΡΤ / Glomex
Δύο νεαροί που διέρχονταν από το μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα Κοζάνης έκαναν επίδειξη... παρκούρ on camera.

Τα δύο παιδιά ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι πήγαιναν από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα για ένα event σχετικό με το παρκούρ και κατέβηκαν να συμπαρασταθούν στους αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο.

Οι δύο νεαροί μάλιστα έκαναν και μία φιγούρα, με τους αγρότες να σπεύδουν να τούς χειροκροτήσουν. Δείτε το παρακάτω βίντεο από το 2:05:

