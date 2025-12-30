Μέχρι και... παρκούρ στα μπλόκα: Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι αγρότες στη Σιάτιστα

Δύο νεαροί που διέρχονταν από το μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα Κοζάνης έκαναν επίδειξη... παρκούρ on camera.

Τα δύο παιδιά ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι πήγαιναν από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα για ένα event σχετικό με το παρκούρ και κατέβηκαν να συμπαρασταθούν στους αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο.

Οι δύο νεαροί μάλιστα έκαναν και μία φιγούρα, με τους αγρότες να σπεύδουν να τούς χειροκροτήσουν. Δείτε το παρακάτω βίντεο από το 2:05: