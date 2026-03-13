«Μην το κάνεις αυτό»: Η viral στιγμή που ο Μπιλ Κλίντον σπρώχνει τη Χίλαρι σε διάβαση πεζών

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής Μπιλ Κλίντον και τη σύζυγό του Χίλαρι Κλίντον την ώρα που επιχειρούν να περάσουν τον δρόμο από μια διάβαση πεζών.
Στην πολυσύχναστη διασταύρωση της Νέας Υόρκης ο Μπιλ Κλίντον διακρίνεται να σπρώχνει ελαφρώς τη Χίλαρι με αποτέλεσμα εκείνη να τραβηχτεί πίσω και να διαμαρτυρηθεί.
«Όχι, όχι. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό», φέρεται να λέει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών.
«Δεν είναι καλή ιδέα», απάντησε ο Μπιλ Κλίντον χαμογελώντας.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η διάβαση ήταν ασφαλής για να περάσουν χωρίς πρόβλημα».
Διαβάστε ακόμα: Κατέθεσαν οι Κλίντον για το σκάνδαλο Έπσταϊν - Τι απάντησε ο πρώην πρόεδρος για φωτογραφίες του σε τζακούζι
Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφού οι Κλίντον ολοκλήρωσαν την κατάθεσή τους σε έρευνα σχετικά με τον χειρισμό της κυβέρνησης στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.
Ο Μπιλ Κλίντον είχε παραδεχτεί δημόσια στο παρελθόν ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, καθώς και κοινά τους ταξίδια. Ωστόσο, οι Κλίντον δεν έχουν κατηγορηθεί για παράνομη δράση που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν.
- Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της φονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη: Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο
- Σταύρος Λάλας: «Αυτός που έδωσε την πληροφορία στην Τσουδερού έκανε το λάθος»
- Ο Τραμπ έχει φάει κόλλημα με αυτά τα παπούτσια και τα κάνει δώρο σε όλους - Γιατί κάποιοι γελάνε μ' αυτά;
- Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.