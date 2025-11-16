«Μπαμπά, πώς το χόρευες αυτό;»: Το trend του TikTok για το τραγούδι που κυριάρχησε στις ντίσκο των '80s

Ένα πολύ γλυκό trend έχει επανεμφανιστεί στο TikTok. Μπορεί περιστασιακά η συγκεκριμένη πλατφόρμα να φημίζεται για την αλλοπρόσαλλη τοξικότητά της αλλά περιστασιακά μας…ανταμείβει με όμορφες στιγμές.

Η δεκαετία του ‘80 φημίζεται για πολλά, μεταξύ αυτών και για την μουσική της. Ένας ύμνος της συγκεκριμένης εποχής είναι το «Smalltown Boy» των Bronski Beat που έκανε την εμφάνισή του το 1984 και κυριάρχησε στις ντίσκο και τα κλαμπ. Δύσκολα κάποιος που έζησε εκείνα τα χρόνια δεν θα το θυμάται. Βάσει αυτού, οι Millenials και Gen Z του TikTok καλούν τους γονείς τους να τους δείξουν πώς χόρευαν αυτό το τραγούδι στις βραδινές τους εξόδους.

Τρίγλυκο, νοσταλγικό και φόρος τιμής ενδεχομένως σε μια δεκαετία που τα είχε όλα.

«Λατρεύω το ότι όλοι χορεύαμε με τον ίδιο τρόπο περίπου χωρίς να έχουμε γνωριστεί» σημειώνει κάποιος στα σχόλια. Η μουσική «γκρεμίζει» σύνορα.

Κρατάω το ομορφότερο σχόλιο για το τέλος.

«Χόρεψα αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά σε ένα κλαμπ το 1984 όταν πρωτοβγήκε. Τώρα βρίσκομαι σε αναπηρικό κοριτσάκι και το χορεύω στο νου μου. Ο χρόνος περνάει γρήγορα, η αγάπη διαρκεί για πάντα».