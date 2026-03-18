«Μπαμπά τι έκανες στα 90s;»: Ο Tony Hawk χαμογελά συνωμοτικά

Ο Tony Hawk ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε το σκέιτμπορντ στη δεκαετία του 1990 καταφέρνοντας να το βάλει σε όλα τα σπίτια των τότε πιτσιρικάδων. Είτε μέσα από το πολύ επιτυχημένο pc game που είχε δημιουργηθεί είτε μέσα από την «παρουσία» του σε δημοφιλή σόου όπως οι Simpsons.

Τι γίνεται λοιπόν, όταν καλείται να κάνει το... trend των 50άρηδων, που δείχνουν πώς ήταν να είναι νέος στα 90s και τι πραγματικά έκανε πριν από 3 δεκαετίες; Η απάντηση είναι όλη μαζεμένη σε ένα συνωμοτικό χαμόγελο στην αρχή του βίντεο που ετοίμασε, δείχνουν τι πραγματικά έκανε εκείνη τη δεκαετία!