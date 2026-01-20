Νέο «πανάκριβο beef» μεταξύ Μασκ και Ryanair: «Πόσο θα κόστιζε να σας αγοράσω;»

Ο Έλον Μασκ άναψε νέα φωτιά στη δημόσια κόντρα του με τη Ryanair, ξεκινώντας μια δημοσκόπηση στο X για το αν «πρέπει να αγοράσει» την αεροπορική εταιρεία.

Η δημοσκόπηση συγκέντρωσε σχεδόν 900.000 ψήφους, με το 75% να απαντά «ναι», κάτι που ο Μασκ χρησιμοποίησε για να συνεχίσει το χιουμοριστικό – αλλά αιχμηρό – παιχνίδι του με τη Ryanair.

H Ryanair, είπε να εκμεταλλευτεί αυτή την προβολή και έβγαλε προσφορά με τον κωδικό «idiot» και η περιγραφή έγραφε:

«Μην μας ευχαριστείς, ευχαρίστησε αυτόν τον μεγάλο «ΗΛ@@» @elonmusk»

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, απέρριψε δημόσια την ιδέα να εγκαταστήσει Starlink στα αεροσκάφη, λέγοντας ότι οι επιβάτες της εταιρείας δεν θα πλήρωναν για κάτι τέτοιο. Ο Μασκ αντέδρασε λέγοντας ότι ο Ο’Λίρι έχει λάθος στοιχεία για το κόστος καυσίμων και τις αεροδυναμικές επιπτώσεις.

Από εκεί και πέρα, η κατάσταση ξέφυγε σε προσωπικές προσβολές: Ο Ο’Λίρι χαρακτήρισε τον Μασκ «πολύ πλούσιο αλλά ηλι@@» και «εντελώς άσχετο με την αεροπορία».

Ο Μασκ απάντησε αποκαλώντας τον «απόλυτο ηλ@@» και ζητώντας την απόλυσή του.

Η ομάδα social media της Ryanair, γνωστή για το καυστικό της χιούμορ, μπήκε στο παιχνίδι τρολάροντας τον Μασκ για τις διακοπές λειτουργίας του X και για το WiFi εν πτήσει.

Ο Μασκ ανταπάντησε ρωτώντας «Πόσο θα κόστιζε να σας αγοράσω;» και ξεκίνησε τη δημοσκόπηση.

Παρότι η καθαρή περιουσία του Μασκ είναι τεράστια, η αγορά της Ryanair είναι πρακτικά αδύνατη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε πολίτες της ΕΕ, κάτι που αποκλείει έναν μη Ευρωπαίο επενδυτή από τον έλεγχο της εταιρείας.

Συνολικά, η υπόθεση μοιάζει περισσότερο με ένα δημόσιο παιχνίδι ισχύος, χιούμορ και εγωισμών παρά με πραγματική επιχειρηματική πρόθεση. Μια viral κόντρα δύο ισχυρών προσωπικοτήτων - και μιας αεροπορικής εταιρείας που ξέρει να τρολάρει.