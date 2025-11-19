Νόβακ Τζόκοβιτς: Το βίντεο με το χασαποσέρβικο που χόρεψε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες και όπως έχει φανεί στην πράξη, δεν έχει δυσκολευτεί καθόλου να μπει στο «κλίμα», με τον ίδιο να χορεύει χθες (18/11) χασαποσέρβικο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έδωσε το «παρών» σε χριστουγεννιάτικο event του 91 Athens Riviera Members Club όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έδειξε σε έναν μικρό βαθμό και τις χορευτικές του ικανότητες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόβακ Τζόκοβιτς χόρεψαν τη μεγάλη επιτυχία του γνωστού τραγουδιστή, «Ελεύθερος», με τον πρώτο να ανεβάζει ένα βίντεο σε story στο Instagram, το οποίο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media.

Οι δυο τους έβγαλαν και μία κοινή φωτογραφία, την οποία επίσης ανέβασε σε insta story ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόβακ Τζόκοβιτς | @argiros_konstantinos - Instagram