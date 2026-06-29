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Ο Batman του Μεξικό: Άνδρας παίρνει τον νόμο στα χέρια του και δένει κλέφτες σε κολώνες

Αυτόκλητος τιμωρός αποφάσισε να βάλει τέλος στην παραβατικότητα του Λάγκος δε Μορένο, στο Μεξικό, δένωντας σε κολώνες φερόμενους κλέφτες.

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Φωτογραφία από άνδρα που βρέθηκε δεμένος σε κολώνα στο Μεξικό
Φωτογραφία από άνδρα που βρέθηκε δεμένος σε κολώνα στο Μεξικό | X / @awkwardgoogle
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Ένας τιμωρός όχι σαν όλους τους άλλους από το Λάγκος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, έχει προκαλέσει αίσθηση στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

Όλα ξεκίνησαν πριν περίπου δέκα ημέρες, όπως αναφέρει το New York Post, όταν κάτοικοι εντόπισαν άνθρωπο που ήταν δεμένος σε στύλο φωτισμού. Όπως φάνηκε το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο καθώς τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον άλλοι τέσσερις βρέθηκαν δεμένοι με τον ίδιο τρόπο.

Παρότι τα περιστατικά αρχικά έμοιαζαν ανεξήγητα, το μοτίβο που τα συνδέει έδωσε την απάντηση: Τα άτομα είχαν ακινητοποιηθεί με μονωτική ταινία, ενώ στα πρόσωπά τους είχαν ζωγραφιστεί μουστάκια γάτας και είχε γραφτεί η λέξη «κλέφτης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ενέργειες ενός αυτόκλητου τιμωρού που φαίνεται να αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την αντιμετώπιση της παραβατικότητας της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται και γνωστό καρτέλ.

Η αστυνομία του Μεξικό δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα ότι τα άτομα που βρέθηκαν δεμένα στις κολώνες και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν συνδέονται πράγματι με περιστατικά κλοπών.

Αυτό ποτυ έχει ανακοινωθεί είναι ότι διεξάγεται έρευνα για άτομο, το οποίο φέρεται να εντόπιζε επ’ αυτοφώρω τους υποτιθέμενους κλέφτες και να τους δένει σε στύλους.

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