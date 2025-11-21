Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κερδίζει και το αμερικάνικο Τik Tok - Η viral συνέντευξη

Ένα απρόσμενο TikTok στιγμιότυπο έγινε viral στη Νέα Υόρκη, όταν μια Αμερικανίδα influencer που κάνει street interviews έπεσε τυχαία πάνω στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Χωρίς να γνωρίζει ποιον έχει μπροστά της, ανακάλυψε ότι μιλά με έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες ποπ τραγουδιστές.

Η κουβέντα τους γρήγορα πήρε γεύση Ελλάδας: από το ούζο που είχε δοκιμάσει η influencer στις διακοπές της, μέχρι την πρόταση του Αργυρού να δοκιμάσει και τσίπουρο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, η ίδια έγραψε:«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χτυπά τους δρόμους του κάτω Μανχάταν. Γνώρισα την όμορφη φωνή του που μου τραγούδησε στα ελληνικά. Θα εμφανιστεί το Σάββατο στο Barclays Center στο Κουίνς.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, ειδικά όλοι εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Αστόρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι γλυκός και ταλαντούχος».

