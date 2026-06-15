Ο MrBeast έσπασε κάθε ρεκόρ: «Πάτησε» τους 500 εκατ. subscribers - Ζαλίζει η περιουσία που έκανε από το YouTube

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, γνωστός στο ίντερνετ με το ψευδώνυμο MrBeast, έγραψε και επίσημα ιστορία στο YouTube, ξεπερνώντας τους 500 εκατομμυρία συνδρομητές στο κανάλι του.

Ο 28χρονος δημιουργός σπάει κάθε ρεκόρ, καθώς γίνεται ο πρώτος που «πάτησε» ποτέ το ορόσημο του μισού δισεκατομμυρίου συνδρομητών στην πλατφόρμα του YouTube.

Παρά τη φήμη του για τα μεγάλα δώρα και τις κινήσεις εντυπωσιασμού του, ο Ντόναλντσον επέλεξε να γιορτάσει το επίτευγμα των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών πιο ταπεινά.

Ο ίδιος επέλεξε να μεταδώσει ζωντανά την ακριβή στιγμή που πέρασε το όριο και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, στην οποία παρακολούθησε τα πρώτα του βίντεο και αναλογίστηκε το μακρύ ταξίδι του προς την κορυφή της πλατφόρμας.

Το ορόσημο έρχεται μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντσον στη Wall Street Journal, η οποία προκάλεσε διχασμό. Η καθαρή περιουσία του σύμφωνα με δημοσιεύματα φθάνει τα 2,6 δισεκατομμυρίων δολάρια.

Επίσης έχει συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon και πλειοψηφικό μερίδιο στην Beast Industries —η οποία σήμερα αποτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο MrBeast θεωρείται πρωτοπόρος σε ένα είδος βίντεο στο YouTube που επικεντρώνεται σε μεγάλες προκλήσεις και σε κατάρριψη ρεκόρ.

Κέρδισε το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς τρεις φορές στα Βραβεία Streamy το 2020, το 2021 και το 2022. Κέρδισε επίσης το βραβείο Αγαπημένου Άνδρα Δημιουργού στα Βραβεία Kids’ Choice του 2022.