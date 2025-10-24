Ο «ντετέκτιβ με το καπέλο» έξω από το Λούβρο ξεσήκωσε τα social media - «Θα λύσει την υπόθεση;»

Μήπως ένας Γάλλος ντετέκτιβ με καπέλο, γιλέκο και ομπρέλα θα λύσει την υπόθεση της «κλοπής του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου;

Τα social media φαίνεται πως… το πίστεψαν.

Μια φωτογραφία που έγινε viral δείχνει έναν μυστηριώδη άνδρα να στέκεται δίπλα σε αστυνομικούς έξω από το Λούβρο, λίγες μόλις ώρες μετά τη θεαματική κλοπή της συλλογής γαλλικών κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας.

Στην εικόνα, τρεις αστυνομικοί με μπλε στολές φυλάνε ένα ασημί αυτοκίνητο που αποκλείει την είσοδο του μουσείου. Στα δεξιά, όμως, ξεχωρίζει η φιγούρα ενός άνδρα με καφέ καπέλο, μαύρο παλτό και γιλέκο, ο οποίος κρατά μια ομπρέλα – σαν να έχει ξεπηδήσει από μια ασπρόμαυρη ταινία μυστηρίου.

Η εικόνα άναψε φωτιές στα social media. Πολλοί σχολίασαν πως πρόκειται για έναν ντετέκτιβ εμπνευσμένο από τον Σέρλοκ Χολμς ή τον Ηρακλή Πουαρό, που έχει αναλάβει να λύσει το μυστήριο της ληστείας.

Άλλοι, πιο σαρκαστικοί, έγραψαν πως για να λυθεί μια τέτοια υπόθεση χρειάζεται «ένας πραγματικός, ταλαιπωρημένος ντετέκτιβ με προβλήματα και ουλές από τη ζωή», όχι κάποιος που μοιάζει να βγήκε από κινηματογραφική αφίσα.

Σύντομα, όμως, εμφανίστηκαν και πιο παράξενες θεωρίες – πως ο άνδρας ίσως δεν ήταν καν αληθινός, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο καθηγητής Matt Groh από το Northwestern University, ειδικός στην αναγνώριση AI-generated εικόνων, σχολίασε ότι ο άνδρας «φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός».

Τελικά, ο φωτογράφος του Associated Press, Thibault Camus, έβαλε τέλος στις φήμες: ο άνδρας ήταν πραγματικός περαστικός, χωρίς καμία σχέση με την έρευνα.

«Δεν τον γνωρίζω», δήλωσε. «Ήθελα απλώς να αποτυπώσω τη στιγμή. Το παλιομοδίτικο στιλ του ταίριαζε τόσο πολύ με την ατμόσφαιρα του μουσείου – ήταν σαν να περπατούσε μέσα στην ιστορία».