Ο πιο σέξι ιερέας του TikTok βρίσκεται στο στόχαστρο για έναν συγκεκριμένο λόγο

Ο Don Alberto Ravagnani είναι ένας ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, μικρός σε ηλικία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει αρκετό «χαμό» αφού έχει περίπου 200.000 ακόλουθους σε TikTok και Instagram. Ανεβάζει περιεχόμενο…που δεν θα το λέγαμε θρησκευτικό. Τουλάχιστον με την στενή έννοια του όρου.

Συνήθως, εμφανίζεται σε βίντεο να κάνει γυμναστική, να πηγαίνει για τρέξιμο ή να πηγαίνει με το μαγιό του στην παραλία και να κάνει ερωτήσεις στους λουόμενους. Σέξι και αντισυμβατικός για πολλούς, εντελώς έξω από τον ρόλο του γι’ άλλους. Το τελευταίο του βίντεο ξεσήκωσε μια θύελλα αντιδράσεων που ήταν κάθε άλλο παρά θετικές.

Ο ίδιος εμφανίζεται να κρατάει ένα κουτί με συμπληρώματα διατροφής και πρωτεΐνες. «Η προσευχή δεν είναι αρκετή μικρά μου» λέει ενώ προωθεί μια συγκεκριμένη μάρκα των εν λόγω συμπληρωμάτων.

Οι περισσότεροι χρήστες στα σχόλια ξεσπαθώνουν εναντίον του. «Ξεπερνάς τα όρια, ένας ιερέας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός» ενώ άλλοι σημειώνουν πως οδηγεί τις ψυχές των ανθρώπων σε λανθασμένα μονοπάτια.

Ορισμένες πηγές πάντως αναφέρουν πως ο τοπικός επίσκοπος στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο Ιταλός ιερέας, προχώρησε επίπληξη και τόνισε πως πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον για τέτοιου είδους συνεργασίες και ανάλογο περιεχόμενο.