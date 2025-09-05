O Σεπτέμβρης ανήκει στον καφέ και στο Athens Coffee Festival

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το πιο cool, fun & flavour φεστιβάλ για τον καφέ στην πόλη.

Όταν σκεφτόμαστε τον Σεπτέμβριο, οι πρώτες σκέψεις που μας έρχονται στο μυαλό είναι η επιστροφή στη δουλειά, στο σχολείο, στην καθημερινότητα. Για τους λάτρεις, όμως, του καφέ και των φεστιβάλ, το μυαλό είναι στο Μεγαλύτερο Φεστιβάλ για τον Καφέ στην Ελλάδα, το ATHENS COFFEE FESTIVAL.

Αν, λοιπόν, θέλεις να ζήσεις τρεις ημέρες γεμάτες καφέ, ενέργεια, γεύσεις, μουσική και ατελείωτη έμπνευση, μπες τώρα και εξασφάλισε το εισιτήριό σου για το Φεστιβάλ.

Επισκέψου το athenscoffeefestival.gr και επωφελήσου από την προνομιακή τιμή προπώλησης των 5 ευρώ.

Μοιράσου το link με το αμόρε, την οικογένεια, τα φιλαράκια και ετοιμαστείτε για φοβερές εκπλήξεις από τις 10:00 το πρωί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 και τις 12:00 τη Δευτέρα 29 μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Super Host του φεστιβάλ θα είναι ο Θανάσης Αλευράς, ο οποίος κάθε μέρα από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα θα υποδέχεται το κοινό για καταστάσεις γεμάτες γέλιο με χιούμορ, απίστευτη διάθεση και την εκρηκτική του προσωπικότητα.

Όλοι οι λόγοι που το ATHENS COFFEE FESTIVAL θα γίνει για 3 ημέρες το στέκι σου:

Τα αγαπημένα σου coffee brands, και όχι μόνο, θα είναι εδώ για να σε κεράσουν ανατρεπτικές ποικιλίες και απίθανα blends καφέ, refreshing drinks, απολαυστικά ροφήματα και να σε μυήσουν σε νέες γευστικές food εμπειρίες. Μόνο με μία βόλτα στα booths θα γνωρίσεις εξαιρετικά brews, espresso ανώτερης ποιότητας, από τη Γουατεμάλα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, την Τζαμάικα, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Εκουαδόρ, το Περού, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Βιετνάμ, κλπ. Check here: https://athenscoffeefestival.gr/ekthetes/

Βραβευμένοι και καταξιωμένοι παγκοσμίως barista, θα σε υποδέχονται καθημερινά στα booths των εταιριών που συμμετέχουν για να σου σερβίρουν espresso, cappuccino, cold brew, φίλτρου, latte, nitro, coffee cocktail, φτιαγμένους από τα πιο ποιοτικά χαρμάνια. Μη χάσεις την ευκαιρία να πιεις φανταστικό καφέ από τους καλύτερους του χώρου και να μάθεις και tips για τον αγαπημένο σου καφέ.

Είσαι έτοιμ@ να πεθάνεις στα γέλια; Το φεστιβάλ έχει ετοιμάσει 2 stand-up comedy παραστάσεις από τις αγαπημένες comedians Σοφία Μουτίδου και Ήρα Κατσούδα. To κοινό θα υποδεχτεί τη Σοφία το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου από τις 14:00 και για μία δίωρη μοναδική παράσταση και την Ήρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 14:00 για απίστευτες δόσεις χαράς.

CJ JEFFF, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Xenia Ghali έρχονται καθημερινά 17:30 – 20:00, σε μεγάλα κέφια για τα πιο εκρηκτικά και ξεσηκωτικά Live DJ sets! Το Σάββατο 27.09 το φεστιβάλ υποδέχεται το αστέρι της house μουσικής τον CJ JEFF, την Κυριακή 28.09, την εκρηκτική και αγαπημένη του κοινού Mάγκυ Χαραλαμπίδου και τη Δευτέρα 29.09 τη διάσημη DJ και παραγωγό Xenia Ghali.

Αυτό το φεστιβάλ θα τα έχει όλα και θα έχει και Games Area για τρελά παιχνίδια με την παρέα. Mήπως ήρθε η ώρα να δείξεις πόσο καλός / ή είσαι στο air hockey, τα παιχνίδια δύναμης αλλά και φυσικά στο λατρεμένο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι; Τώρα είναι η ευκαιρία!

Στο ATHENS COFFEE FESTIVAL θα παίξει και τάβλι! Το φεστιβάλ διοργανώνει ένα μοναδικό τουρνουά πόρτες υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Τάβλι, στο οποίο μπορεί να πάρει μέρος όποιος θέλει ενώ στο τέλος κάθε ημέρας, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των νικητών της ημέρας, με μεγάλο έπαθλο τρία χειροποίητα τάβλι από φυσικό ξύλο, συνολικής αξίας 300 ευρώ.

Αν είσαι λάτρης του καφέ και αναζητάς τη καλύτερη ποικιλία, τότε σίγουρα θα πρέπει να κάνεις και μία στάση από τις διαμορφωμένες αίθουσες της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Εκεί διεξαχθούν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2026 από το SCA GREECE και workshops και ομιλίες από coffee experts & market executives στo πλαίσιο των σεμιναρίων με τίτλο «Coffee Μatters».

Και όλα αυτά πάντοτε κρατώντας ένα απολαυστικό και μυρωδάτο ποτήρι καφέ στο χέρι.

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, οι πιο must «συντεταγµένες» στην πόλη είναι αυτές της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων & του ATHENS COFFEE FESTIVAL!

Mην αργείς. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€* στο https://athenscoffeefestival.gr/agora-eisitiriou/

*κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η τιμή στα ταμεία και online θα είναι 6€

Ωράριο Φεστιβάλ:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Δευτέρα 39 Σεπτεμβρίου 12:00-20:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων https://athenscoffeefestival.gr/

Ακολούθησε το Φεστιβάλ και μάθε περισσότερα:

FB: Athens Coffee Festival

IG: athenscoffeefestival

Linkedin: Athens Coffee Festival

Youtube: Athens Coffee Festival