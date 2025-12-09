Οι 6 κανόνες του CEO που σε ηλικία 19 ετών ξόδεψε 1.000 δολάρια και έβγαλε 147 δισ.

Μερικές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας ξεκίνησαν από το μηδέν και μέσα σε ένα ρίσκο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Dell Industries, Michael Dell, γνωρίζει εκ πείρας πώς οι μικρές επενδύσεις μπορούν να έχουν μεγάλες αποδόσεις και αυτό είναι το success story του.

Στην ηλικία των 19 ετών, μόλις στα μισά της φοιτητικής του σταδιοδρομίας, ο Michael Dell ξόδεψε 1.000 δολάρια σε παλιά εξαρτήματα υπολογιστών για να ξεκινήσει την εταιρεία του από την εστία του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν το 1984. Σήμερα, η καθαρή περιουσία του Dell εκτιμάται σε 147 δισεκατομμύρια δολάρια - καθιστώντας τον τον 11ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο - σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτές είναι οι έξι συμβουλές στις οποίες ορκίζεται, για μια επιτυχημένη καριέρα και ζωή:

1. Να είσαι ανθεκτικός/η και να δουλεύεις σκληρά

«Πρέπει να είσαι αφοσιωμένος, δραστήριος, ακλόνητος και αποφασισμένος να «νικήσεις» σε οτιδήποτε», έγραψε ο Dell. «Πρέπει επίσης να είσαι σε θέση να δεχτείς μια μεταφορική γροθιά, να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι», έγραψε. «Η επιτυχία είναι ένας απαίσιος δάσκαλος», έγραψε. «Οι αποτυχίες και οι αναποδιές σε κάνουν πιο δυνατό με την πάροδο του χρόνου, αν αφήσεις τον εαυτό σου να μάθει από αυτές».

Το να νιώθεις θετικά για το μέλλον βοηθάει, πρόσθεσε: «Η εύρεση τρόπων για να καλλιεργήσεις την αισιοδοξία στον εαυτό σου θα σε κάνει πολύ πιο ευτυχισμένο».

2. Μην φοβάστε να πάρετε ρίσκα και να κάνετε λάθη

Ο πειραματισμός και η ανάληψη κινδύνων αποτελούν μέρος της ανάπτυξης και τα λάθη μπορούν να σας διδάξουν πώς να αλλάξετε πορεία ή να ανακατευθύνετε την προσοχή σας, έγραψε ο Dell.

«Ποτέ μην αφήνεις μια καλή κρίση να πάει χαμένη», έγραψε. «Εστιάστε σε ό,τι μπορείτε να ελέγξετε. Οι κρίσεις συχνά δημιουργούν νέες ευκαιρίες».

3. Να είσαι ευχαριστημένος, αλλά ποτέ ικανοποιημένος

Στην εταιρεία του, έγραψε ο Ντελ, του αρέσει να λέει: Να είσαι ευχαριστημένος, αλλά ποτέ ικανοποιημένος. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος, πρέπει να βελτιώνεσαι συνεχώς.

«Οι Ιάπωνες το αποκαλούν kaizen», έγραψε. «Σημαίνει να βρίσκεσαι στον αγώνα χωρίς γραμμή τερματισμού. Γιορτάστε και εκτιμήστε τα επιτεύγματα, αλλά πάντα να κοιτάτε μπροστά στον επόμενο μεγάλο στόχο ή ευκαιρία»

4. Να είστε περίεργοι και προετοιμασμένοι για αλλαγές

«Είναι τόσο σημαντικό να μαθαίνεις πάντα. Θέλεις να έχεις μεγάλα αυτιά», έγραψε η Dell, προσθέτοντας: «Προσπαθήστε ποτέ να μην είστε το πιο έξυπνο άτομο στο δωμάτιο. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που σας προκαλούν, σας διδάσκουν, σας εμπνέουν και σας ωθούν να γίνετε ο καλύτερός σας».

Το να πιέζετε τον εαυτό σας να δείχνει μεγαλύτερη περιέργεια, ειδικά για την εμπειρία του πελάτη σας, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να συμβαδίζετε με τις γρήγορες αλλαγές, μια ύψιστης σημασίας δεξιότητα για όποιον θέλει να προχωρήσει στην εργασία του, έγραψε ο Dell.

«Υπάρχουν μόνο οι ζωντανοί και οι νεκροί», έγραψε. «Οι οργανισμοί πρέπει να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τον εαυτό τους, κατανοώντας και προβλέποντας όλους τους παράγοντες (όπως η τεχνολογία) που θα τους επηρεάσουν στο μέλλον».

5. Να είσαι ομαδικός παίκτης

«Το να είσαι καλός παίκτης ομάδας μπορεί να τροφοδοτήσει την προσωπική σου και την ομαδική σου επιτυχία», έγραψε ο Dell. «Η καλή συνεργασία με τους άλλους συχνά σημαίνει ότι πρέπει να φέρεσαι στους συναδέλφους σου με σεβασμό και δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα να είσαι ταπεινός και αυθεντικός», σημείωσε.

«Είναι εντάξει να νιώθεις απογοήτευση στη δουλειά», έγραψε ο Ντελ, «αλλά μην παραμένετε θυμωμένοι. Ο θυμός είναι αντιπαραγωγικός. Αντίθετα, να έχετε κίνητρο την επιθυμία να βοηθάτε τους άλλους».

5. Να είσαι αξιόπιστος/η

Για να είναι κάποιος επιτυχημένος, πρέπει να είναι αξιόπιστος, να τηρεί ένα σύνολο ηθικών κανόνων και να ενεργεί με ακεραιότητα, έγραψε ο Ντελ. «Δεν μπορείς να πετύχεις με την πάροδο του χρόνου χωρίς αξιοπιστία», έγραψε ο Dell. «Οι αγορές είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές. Αν αναλάβω μια δέσμευση και δεν την τηρήσω ή αν παραδώσω ένα κακό προϊόν ή υπηρεσία, κανείς δεν θα θέλει να αγοράσει ξανά από εμένα».