«Οι Έλληνες κοιτάνε αλλά δεν μας μιλάνε» - Οι δίδυμες του TikTok δικάζουν τους άνδρες στην Ελλάδα

«Τι συμβαίνει με τα ραντεβού στην Ελλάδα;», αναρωτιούνται.

Οι δίδυμες του TikTok ξαναχτυπάνε με νέο βίντεο για την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα, αυτή τη φορά σχολιάζοντας ένα κρίσιμο ζήτημα. «Τι συμβαίνει με τα ραντεβού στην Ελλάδα;»

Οι δίδυμες του TikTok αναφέρουν πως δεν τους αρέσει όπως γίνεται το φλερτ στην Ελλάδα γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι πως οι Έλληνες κοιτούν αλλά, δεν τις προσεγγίζουν ποτέ. «Θα βρουν από την τοποθεσία στο Instagram το story μας και θα μάς στείλουν μήνυμα».

«Οι φίλοι και οι συγγενείς μας φοβούνται ότι οι Έλληνες θα μάς κλέψουν την καρδιά και εμείς σκεφτόμαστε: Όχι, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό», λένε οι δίδυμες γελώντας.

Το βίντεο δεν θα μπορούσε να μην συγκεντρώσει τα σχόλια των άμεσα ενδιαφερόμενων.

Εμείς διαλέξαμε το σχόλιο μιας γυναίκας που συμπάσχει με τις δίδυμες: «Κορίτσια τρέξτε απλά ΤΡΕΞΤΕ. Δεν βγάζουν νόημα. Απλώς ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ».

