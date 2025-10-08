Οι πίνακες του Μπομπ Ρος στο σφυρί για να μπαλώσουν τις τρύπες της πολιτικής Τραμπ

Ο Μπομπ Ρος, με τη γλυκιά φωνή και τις «ευτυχείς πινελιές», έμαθε σε γενιές τηλεθεατών ότι η τέχνη είναι για όλους. Τώρα, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι πίνακές του επιστρατεύονται για να σώσουν τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ από τις περικοπές που υπέγραψε η κυβέρνηση Τραμπ.

Περίπου 30 έργα του, ζωγραφισμένα μπροστά στις κάμερες του The Joy of Painting, θα βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε σταθμούς PBS και NPR, που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Για να το πούμε απλά: Οι πίνακες του Μπομπ Ρος καλούνται να μπαλώσουν τις τρύπες που άφησε η πολιτική του Τραμπ.

Η Bob Ross Inc. μιλά για «διασφάλιση της κληρονομιάς του Μπομπ». Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια ειρωνεία: ένας άνθρωπος που δεν νοιαζόταν ποτέ για την εμπορική αξία των έργων του, μετατρέπεται τώρα σε οικονομικό σωσίβιο για έναν θεσμό που θα έπρεπε να προστατεύεται από το κράτος.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πίνακές του σπάνε ρεκόρ – πρόσφατα πουλήθηκαν έργα του σε εξαψήφιες τιμές. Ο ίδιος, βέβαια, θα γελούσε με την ιδέα.

«Δεν θέλεις τους πίνακές μου, θέλεις να φτιάξεις τους δικούς σου», έλεγε. Μόνο που σήμερα, οι δικοί του πίνακες πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό μιας πολιτικής που θεωρεί την παιδεία και τον πολιτισμό περιττά έξοδα.

