Οι πρωταθλητές του ελληνικού πανηγυριού: Αποθέωση αστέρων με τον ύμνο του Champions League

Τους μεγάλους πρωταθλητές μονάχα με ύμνους τους υποδέχεσαι. Το μακρινό πια 1992, η UEFA ανέθεσε στον Τόνι Μπράιτεν να γράψει τον ύμνο για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης (Champions League) για να εκτελείται πριν από κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού και αυτή είναι η μόνη μελωδία που αρμόζει για την υποδοχή των «μεγάλων» του ελληνικού πανηγυριού.

Στο viral βίντεο του TikTok, οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες των ελληνικών πανηγυριών παίρνουν τη δόξα που τους αξίζει. Γιάννης Καψάλης, Δημήτρης Τζίμας, Νάνσυ Σαραβάκου Κώστας Αντωνίου, Τζένη Κατσιγιάννη, μερικοί από τους καλλιτέχνες στις τεράστιες αφίσες αλά Πρωταθλητές Ευρώπης, με τελευταία τη Γωγώ Τσαμπά να ολοκληρώνει το ρόστερ.

«Ο Πας Γιάννενα λιγότερους θα κατεβάσει φέτος», «Τέτοιο ροστερ ούτε η ρεαλ» ήταν μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια κάτω από το βίντεο, ενώ δεν έλειψαν και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις: «Ο Καψάλης πρέπει να έχει σωσίες... πώς γίνεται να είναι παντού σε κάθε πανηγύρι;».

Στο βίντεο δεν αναφέρονται λεπτομέρειες ως προς την τοποθεσία και την ημερομηνία του πανηγυριού, αλλά με εννέα άτομα σύνθεση, μάλλον πρόκειται για το event της περιοχής.

Είτε τους γνωρίζεις είτε όχι, το μόνο σίγουρο είναι πως τους είδες ή θα τους δεις σε κάποιο πανηγύρι, να τραγουδούν αυτό το καλοκαίρι.