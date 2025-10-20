«Καλημέρα από την Πρέσπα»: Το ελληνικό TikTok παραληρεί με την κυρία που δεν δίνει ποτέ τη συνταγή

«Καλό βράδυ από την Πρέσπα», έτσι ξεκινάει όλα τα βίντεο της στο TikTok μια αξιαγάπητη κυρία που δείχνει τις μαγειρικές δημιουργίες της με τον δικό της τρόπο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ποτέ την συνταγή.

Από μελομακάρονα μέχρι λάχανο τουρσί η κυρία «Πρέσπα» γίνεται όλο και πιο viral στην πλατφόρμα, μαζεύοντας μέχρι και 500.000 προβολές με εκατοντάδες σχόλια, παρουσιάζοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα φαγητά που ετοίμασε για την οικογένειά της.

Αυτό που την ξεχωρίζει πέρα από την «κολλητική» ατάκα που λέει στην αρχή των βίντεο της είναι ότι δεν μοιράζεται ποτέ την συνταγή των φαγητών της, γεγονός που εξαγριώνει τους χρήστες που την παρακολουθούν.

Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καταιγισμός σχολίων που δέχεται στα περισσότερα της βίντεο σίγουρα έχει συμβάλει στην επιτυχία των βίντεο της, που προωθούνται από τον αλγόριθμο και ίσως τελικά να είναι σωστή η -συνειδητή ή όχι- απόφαση της να μην αποκαλύπτει τις συνταγές της.