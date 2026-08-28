Ένα ζευγάρι που πετούσε για το Λας Βέγκας με σκοπό να παντρευτεί κρυφά, κατέληξε να ανταλλάσσει όρκους στα 35.000 πόδια, όταν το πλήρωμα της πτήσης της Southwest Airlines αποφάσισε να στήσει μια αυθόρμητη... γαμήλια τελετή στον αέρα.

A couple tied the knot onboard a flight to Las Vegas. When the Southwest crew discovered that the two had plans to elope at their final destination, they arranged an impromptu wedding ceremony at 35,000 feet. pic.twitter.com/jg8aQLgKyc — The Washington Post (@washingtonpost) August 28, 2026

Η Sara Arroyo Montalvo και ο σύντροφός της είχαν σχεδιάσει να κάνουν έναν εντελώς πριβέ γάμο μόλις προσγειώνονταν στο Βέγκας. Όταν όμως οι αεροσυνοδοί άκουσαν τα σχέδιά τους, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, όπως αποκάλυψε η ίδια η νύφη σε ανάρτησή της στο Facebook.

Ο απρόσμενος γάμος πραγματοποιήθηκε μπροστά σε 178 επιβάτες. Και αν αναρωτιέστε ποιος τους πάντρεψε, η απάντηση βρίσκεται στο πιλοτήριο: ο κυβερνήτης του αεροσκάφους –ο οποίος τυγχάνει να είναι και χειροτονημένος ιερέας– ανέλαβε χρέη λειτουργού.

Το πιο σουρεάλ (και υπέροχο) κομμάτι της ιστορίας, ωστόσο, ήταν το styling. Το πλήρωμα αυτοσχεδίασε το νυφικό look χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αντικείμενα της πτήσης. Οι αεροσυνοδοί έφτιαξαν πέπλο και νυφικό από χαρτί υγείας για τη Montalvo, ενώ η νυφική ανθοδέσμη δημιουργήθηκε με μαεστρία από τα ξυλάκια για τον καφέ που μοιράζονται στους επιβάτες. Στον διάδρομο έκαναν την εμφάνισή τους χάρτινα αναδευτήρια και κουτιά με μηνύματα όπως «Love is in the air».

«Η μοίρα δεν θα μπορούσε να τα έχει φέρει καλύτερα», έγραψε η Montalvo, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που πετούσαν με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Η ίδια ευχαρίστησε το πλήρωμα που μετέτρεψε αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια μοναχική τελετή σε μια τεράστια, αναπάντεχη γιορτή: «Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για μια αξέχαστη πτήση!».