Ένα ζευγάρι που πετούσε για το Λας Βέγκας με σκοπό να παντρευτεί κρυφά, κατέληξε να ανταλλάσσει όρκους στα 35.000 πόδια, όταν το πλήρωμα της πτήσης της Southwest Airlines αποφάσισε να στήσει μια αυθόρμητη... γαμήλια τελετή στον αέρα.
Η Sara Arroyo Montalvo και ο σύντροφός της είχαν σχεδιάσει να κάνουν έναν εντελώς πριβέ γάμο μόλις προσγειώνονταν στο Βέγκας. Όταν όμως οι αεροσυνοδοί άκουσαν τα σχέδιά τους, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, όπως αποκάλυψε η ίδια η νύφη σε ανάρτησή της στο Facebook.
Ο απρόσμενος γάμος πραγματοποιήθηκε μπροστά σε 178 επιβάτες. Και αν αναρωτιέστε ποιος τους πάντρεψε, η απάντηση βρίσκεται στο πιλοτήριο: ο κυβερνήτης του αεροσκάφους –ο οποίος τυγχάνει να είναι και χειροτονημένος ιερέας– ανέλαβε χρέη λειτουργού.
Το πιο σουρεάλ (και υπέροχο) κομμάτι της ιστορίας, ωστόσο, ήταν το styling. Το πλήρωμα αυτοσχεδίασε το νυφικό look χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αντικείμενα της πτήσης. Οι αεροσυνοδοί έφτιαξαν πέπλο και νυφικό από χαρτί υγείας για τη Montalvo, ενώ η νυφική ανθοδέσμη δημιουργήθηκε με μαεστρία από τα ξυλάκια για τον καφέ που μοιράζονται στους επιβάτες. Στον διάδρομο έκαναν την εμφάνισή τους χάρτινα αναδευτήρια και κουτιά με μηνύματα όπως «Love is in the air».
«Η μοίρα δεν θα μπορούσε να τα έχει φέρει καλύτερα», έγραψε η Montalvo, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που πετούσαν με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Η ίδια ευχαρίστησε το πλήρωμα που μετέτρεψε αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια μοναχική τελετή σε μια τεράστια, αναπάντεχη γιορτή: «Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για μια αξέχαστη πτήση!».
- Πρόστιμο-μαμούθ στον 30χρονο μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Σοκάρει το βίντεο
- Τιμ Κάρι: Γιατί «μισούσε» τον ρόλο του Πένιγουαϊζ στο «It» - Ο ρόλος που μάς πρόσφερε τους πρώτους εφιάλτες
- «Στα τυφλά» για 2η μέρα τα λεωφορεία: Η οργή των επιβατών, το ξέσπασμα των οδηγών και το σενάριο των χάκερς
- Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που «εκτοξεύονται» έως το 2035: Πού κρύβονται οι καλύτερες αμοιβές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.