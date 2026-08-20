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Πανυγήρι στιγμή: Viral παπάς σηκώθηκε και τάισε την Έφη Θώδη καρπούζι

Χαμός έχει γίνει στα social media με τον παπά ο οποίος σηκώθηκε σε πανηγύρι που τραγουδούσε η Έφη Θώδη και της έκοψε μια φέτα καρπούζι ενώ τραγουδούσε.

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Η Έφη Θώδη
Η Έφη Θώδη | josix71/ TikTok
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Η Έφη Θώδη συνεχίζει τις εμφανίσεις της στα απανταχού πανηγύρια της χώρας, χαρίζοντας κέφι και διάθεση στο κοινό που έρχεται να την ακούσει.

Σε ένα πανηγύρι που βρέθηκε η τραγουδίστρια συνέβη το εξής επικό: Μέσα σε μια στιγμή, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας ιερέας ανέβηκε στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε η Έφη Θώδη, κρατώντας ένα καρπούζι.

Ο άντρας πλησίασε την Έφη Θώδη μπροστά στο κοινό, έκοψε μια φέτα καρπούζι και της έδωσε να δοκιμάσει. Η Έφη Θώδη, γνωστή για το πόσο άνετη είναι, δοκίμασε το καρπούζι και συνέχισε ακάθετη το πρόγραμμά της.

@josix71 Πανηγύρι 2.0 #fyp #panigiri #xorio #efithodi ♬ πρωτότυπος ήχος - josix71

Το κοινό στο πανηγύρι ξέσπασε σε χειροκρότημα, ενώ η τραγουδίστρια κράτησε το καρπούζι στα χέρια της σαν τρόπαιο και συνέχισε να τραγουδά και να χορεύει, ενώ κρατούσε παράλληλα το μικρόφωνο.

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