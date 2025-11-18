Παραμιλάνε στις ΗΠΑ με φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Τζόρτζια: Ένα πλάνο του ESPN της χάρισε 5,1 εκατ. views

Τα δικά της λεπτά (παραπάνω από 15) δημοσιότητας απολαμβάνει μια πρωτοετής φοιτήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έγινε viral σε αγώνα του NFL, όταν ο σκηνοθέτης του ESPN την «έπιασε»« στις κερκίδες του γηπέδου, σε ματς των Georgia Bulldogs. Το σχετικό tweet έχει ξεπεράσει ήδη τα 5,1 εκατομμύρια views, προσελκύοντας χιλιάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις και ωθώντας τον κόσμο να αναζητήσει ποια είναι η νεαρή κοπέλα.
Ένας χρήστης του Χ μοιράστηκε τη φωτογραφία της γράφοντας: «Μόλις έγινα οπαδός των Georgia Bulldogs». Το tweet αυτό ήταν αρκετό για να απογειώσει την αναγνωρισιμότητά της και να εξαπλωθεί στα social media.
Σύμφωνα με τη New York Post, η νεαρή ονομάζεται Χάρλεϊ, είναι ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα και φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια. Πριν από το παιχνίδι είχε ήδη δημοσιεύσει στο TikTok το φόρεμα που θα φορούσε στον αγώνα.
Μετά την απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση, η Χάρλεϊ βλέπει τους followers της να αυξάνονται εντυπωσιακά.
Παρά την ξαφνική δημοσιότητα, η φοιτήτρια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Σε ανάρτησή της σχολίασε: «Θα έγραφα κάτι για τα 15 λεπτά δημοσιότητας αλλά έχω τεστ στη χημεία».
