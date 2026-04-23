«Παραμυθιάζομαι»: Μερακλής Κινέζος τραγουδάει Παντελίδη στο TikTok

Ίσως και να μη μπορούσε να το φανταστεί ο Παντελής Παντελίδης πως η μουσική του θα έφτανε να αγγίξει κάποια χορδή σε ευαίσθητους Κινέζους που δημιουργούν περιεχόμενο στο TikTok. Ίσως κι εμείς να μην μπορούσαμε να το κάνουμε εικόνα.
Κρατάμε από τον νεαρό Κινέζο ΤikToker με το παράξενο όνομα Dominikilovepaphos την διάθεση του να απαντάει σε κάθε έναν από όσους σχολιάζουν στο βίντεο του, ακόμα και σε εκείνον που τον ρώτησε «τραγουδάς σε γάμους;». Ο Dominikilovepaphos του απάντησε: «Δεν κάνω γάμους. Στο διαδίκτυο εύχομαι σιωπηλά σε κάθε έναν καλή τύχη και ευτυχία».
