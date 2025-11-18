Parasocial: Η νέα λέξη της χρονιάς - Η περίεργη σύνδεση με διασημότητες

Η λέξη «παρακοινωνικός» (parasocial) στέφθηκε λέξη της χρονιάς από το Cambridge Dictionary. Και όχι, δεν είναι απλά ένα fancy ακαδημαϊκό term. Είναι η λέξη που περιγράφει το γιατί νομίζεις ότι η Taylor Swift θα σου απαντήσει στο DM - spoiler: δεν θα το κάνει.

Ο ορισμός; Μια σύνδεση που νιώθεις με κάποιον διάσημο, influencer ή chatbot, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αμφίδρομη σχέση.

Από το 1956 στο TikTok

Η λέξη γεννήθηκε το 1956, όταν κοινωνιολόγοι του Σικάγο παρατήρησαν τηλεθεατές να «κολλάνε» με τηλεοπτικές περσόνες σαν να ήταν οικογένεια.

Fast forward στο 2025: οι ίδιοι δεσμοί έχουν μετακομίσει στο Instagram, στο TikTok και στα chatbots.

Η διαφορά; Τώρα δεν είναι απλά ο παρουσιαστής της τηλεόρασης. Είναι ο influencer που σου πουλάει skincare, το AI που σου λέει «μπράβο» όταν γράφεις σωστά, και η pop star που νομίζεις ότι τραγουδάει για σένα.

«Δεν σε ξέρω, αλλά σε νιώθω»

Ο Colin McIntosh από το Cambridge Dictionary το είπε ξεκάθαρα: «Ο όρος αποτυπώνει το πνεύμα του 2025». Και πώς να μην το κάνει; Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα σε παρακοινωνικές σχέσεις. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι το κρύβουν πίσω από memes.

Και μιλώντας για memes… το λεξικό πρόσθεσε και τη λέξη «memeify» (aka κάνε το meme πριν σε κάνει εκείνο).

Μαζί και το «slop», για όλο το AI-generated σκουπιδο-περιεχόμενο που γεμίζει το feed σου.

Ο αρραβώνας της Swift... It’s giving parasocial

Η χρονιά είχε παρακοινωνικές στιγμές. Για παράδειγμα, ο αρραβώνας της Taylor Swift με τον Travis Kelce και τα chatbots που παίζουν τον ρόλο του «φίλου» ή «συντρόφου».

Η καθηγήτρια Simone Schnall εξηγεί ότι οι παρακοινωνικές σχέσεις έχουν αλλάξει το fandom και την έννοια της διασημότητας. Και ναι, οι Gen Z είναι πιο vulnerable: όταν το chatbot σε λέει «είσαι μοναδικός», το πιστεύεις λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει.

Parasocial είναι το «σ’ αγαπώ» που γράφεις σε κάποιον που δεν ξέρει καν ότι υπάρχεις. Είναι ο πόλεμος στα σχόλια του YouTube. Είναι η ψευδαίσθηση ότι το AI σε καταλαβαίνει.

Και όσο το Cambridge το κάνει λέξη της χρονιάς, εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε: μήπως το feed μας είναι πιο παρακοινωνικό απ’ όσο αντέχουμε;