Πάρτι διαζυγίου: Το νέο trend είναι ο νέος τρόπος για να χωρίσετε

Και όμως, οι χωρισμένοι γιορτάζουν και κόντρα στα πλούσια και αξέχαστα γαμήλια πάρτι, μια νέα μόδα έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για τα divorce party (πάρτι διαζυγίου) που έχουν ξεκινήσει από το εξωτερικό, αλλά έχουν φτάσει και στην Ελλάδα.

Την ιστορία της 47χρονης Σόνια, διαζευγμένης μητέρας δύο παιδιών από το Λονδίνο, φέρνει στο φως η The Sun, η οποία όχι μόνο θέλησε να γιορτάσει το χωρισμό της αλλά ξόδεψε 5.000 λίρες για να οργανώσει το απόλυτο πάρτι διαζυγίου.

Το πάρτι περιλάμβανε φουσκωτό κάστρο, μπαρ με εξατομικευμένα ποτά για τους 150 καλεσμένους της, μενού με πλούσια φαγητά όπως «Το απόλυτο διαζύγιο» και κοκτέιλ όπως «Τζιν Σόνια».

«Ήταν για να γιορτάσω τη νέα μου ζωή. Το πιο σημαντικό είναι ο εαυτός μου» δηλώνει η Σόνια για το πάρτι διαζυγίου της μετά από 20 χρόνια γάμου.

Η 47χρονη υπολογίζει ότι ξόδεψε 5000 λίρες για την μεγάλη αυτή ημέρα, υπήρχε και DJ ενώ στον τοίχο υπήρχε το μότο «Αγαπώ τον άνθρωπο που έχω γίνει γιατί πάλεψα για να γίνω».

Όπως αναφέρει η ίδια, ο κόσμος εμπνέεται από την ιστορία της και μάλιστα την παρότρυνε στο να δημιουργήσει την δική της επιχείρηση το 2023 με στόχο να καθοδηγεί ανθρώπους που μόλις χώρισαν.

«Υποστηρίζω τους ανθρώπους και τους βοηθάω. Είναι σημαντικό να γιορτάζουν τον εαυτό τους και να αγκαλιάζουν το νέο τους ξεκίνημα».

Η Σόνια προσφέρει ατομικές συνεδρίες για να βοηθήσει διαζευγμένους ανθρώπους και παρευρίσκεται ως ομιλήτρια σε σχετικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, ενθαρρύνει και άλλους που οδεύουν προς το διαζύγιο να «σχεδιάσουν το δικό τους ταξίδι», χαριτολογώντας: «Αυτή είναι μια ιστορία για το πώς ένα πάρτι άλλαξε τη ζωή μου. 'Αυτά τα χρόνια δεν είναι χαμένα. Υπάρχει ζωή μετά το διαζύγιο»