Περίεργες εικόνες στη Φθιώτιδα: Βρήκαν φώκια να περιπλανιέται στη στεριά

Περίεργες είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα, όπου κάτοικοι κατέγραψαν φώκια να περιπλανιέται στη στεριά.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (25/02), στο λιμάνι της περιοχής.
Όπως αναφέρει το tvstar.gr, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τη φώκια να απομακρύνεται από το λιμάνι.
Κάτοικοι, που βρέθηκαν στο σημείο, με βοήθεια Λιμενικού, τη βοήθησαν ώστε να γυρίσει στο νερό.
Δείτε το βίντεο από τη βόλτα της φώκιας:
