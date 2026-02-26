Μενού

Περίεργες εικόνες στη Φθιώτιδα: Βρήκαν φώκια να περιπλανιέται στη στεριά

Η φώκια έκανε τον περίπατό της στο λιμάνι της Αρκίτσας, αλλά κάτοικοι επενέβησαν όταν επιχείρησε να ξεμακρύνει.

Newsroom
Περίεργες είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα, όπου κάτοικοι κατέγραψαν φώκια να περιπλανιέται στη στεριά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (25/02), στο λιμάνι της περιοχής. 

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τη φώκια να απομακρύνεται από το λιμάνι.

Κάτοικοι, που βρέθηκαν στο σημείο, με βοήθεια Λιμενικού, τη βοήθησαν ώστε να γυρίσει στο νερό.

Δείτε το βίντεο από τη βόλτα της φώκιας:

