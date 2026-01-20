Πήγε στον γάμο του με νεκροφόρα: «Ήθελα να κάνω τη διαφορά» - Απίστευτο βίντεο

Ένα απρόσμενο όχημα για να μεταφερθεί στην εκκλησία που θα παντρευόταν, επέλεξε ένας γαμπρός από την Κρήτη, ο οποίος εξέπληξε τους καλεσμένους φτάνοντας με μια.. νεκροφόρα.

Ο Δημήτρης άφησε άφωνος την μέλλουσα γυναίκα του, συγγενείς και φίλους όταν εμφανίστηκε στον γάμο με μια στολισμένη νεκροφόρα καθώς κανείς δεν γνώριζε το σχέδιο του.

«Στην αρχή κάνανε όλοι τον σταυρό τους, δεν το πιστεύανε, αλλά μετά κατάλαβαν ότι ήμουν εγώ μέσα» είπε ο Δημήτρης στο Live You. Ο ίδιος, όπως δήλωσε, ήθελε να κάνει τη διαφορά με αυτή την κίνηση.

«Mόνο με διαστημόπλοιο θα έκανα τη διαφορά, ή νεκροφόρα. Νεκροφόρα ήταν πιο εύκολο να βρώ » δήλωσε χαρακτηριστικά.