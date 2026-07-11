Το πιο γλυκό σχόλιο για το γήπεδο της Λεωφόρου το έκανε ένας Νορβηγός τουρίστας

Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 19:30, ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο γήπεδο αυτό που φημολογείται ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. 104 χρόνια ιστορίας θα είναι χαραγμένα για πάντα στην καρδιά της Αθήνας, γιατί το Απόστολος Νικολαΐδης, το εμβληματικό γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι κομμάτι της πόλης.

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το σπίτι του Παναθηναϊκού εδώ και έναν αιώνα, έχει διανύσει μια διαδρομή γεμάτη ρεκόρ, πρωτιές, αναμνήσεις και στιγμές δόξας για το «τριφύλλι». Στον Βοτανικό χτίζεται η νέα έδρα του συλλόγου όπου αναμένεται να λειτουργήσει την σεζόν 2027-28 ενώ στο μεσοδιάστημα οι αγώνες των «πρασίνων» θα διεξάγονται στο ΟΑΚΑ.

Για την Λεωφόρο, υπάρχουν αναρίθμητες ιστορίες, χαρές, δάκρυα και τα όσα έχουν ζήσει στο ιστορικό αυτό γήπεδο οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Το πιο νοσταλγικό σχόλιο για το γήπεδο, το βρήκαμε τυχαία στο ίντερνετ από έναν τουρίστα που βρέθηκε στην Αθήνα. Ο ίδιος περιγράφει μια απρόσμενη ιστορία που ξετυλίχθηκε με φόντο το γήπεδο, όταν ο ίδιος περπατούσε γύρω από αυτό. «Πήρα το μετρό για τους Αμπελόκηπους με την ελπίδα να βρω το γήπεδο του Παναθηναϊκού».

«Μετά από λίγα βήματα είδα μια ανοιχτή πόρτα, οπότε άρπαξα την ευκαιρία να μπω μέσα και εκεί συνάντησα έναν πολύ ευγενικό νεαρό άνδρα που με αποκάλεσε "φίλο" μόλις με είδε και με ρώτησε αν ήθελα να δω το γήπεδο δωρεάν. Κλείδωσε την πύλη και βγήκαμε στο γρασίδι», περιγράφει ο τουρίστας που βρέθηκε πριν μερικά χρόνια έξω από το Απόστολος Νικολαΐδης.

Ενώ, όπως περιγράφει, το γήπεδο εξωτερικά του φάνηκε παλιό και μάλλον ιδιαίτερα εντυπωσιακό και κάποια γκράφιτι του έδωσαν μια «άγρια» ή τρομακτική αίσθηση, η συνολική εμπειρία του ήταν πολύ καλή, κυρίως επειδή ο άνθρωπος του γηπέδου τον υποδέχθηκε τόσο θερμά, κάνοντας την επίσκεψη αυτή, μια απροσδόκητα αξέχαστη εμπερία.

Όπως γράφει μάλιστα στην ανάρτησή του, από τη χώρα του, τη Νορβηγία, 3 εξαιρετικοί παίκτες έπαιζαν στον Παναθηναϊκό. Ο Arne Dokken, ο Frank Strandli και ο Erik Mykland.

Κάπως έτσι, μια απλή βόλτα έξω από το Απόστολος Νικολαΐδης, εξελίχθηκε στο πιο ενδιαφέρον πράγμα της ημέρας για έναν τουρίστα που επισκέφθηκε την Αθήνα. Τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν είναι απλώς ένα βαθιά ριζωμένο τοπόσημο της Αθήνας, το οποίο έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πρωτεύουσας. Μέσα από το γήπεδο, ο καθένας δημιουργούσε τις δικές του αξέχαστες αναμνήσεις.