«To πήρα για σουβενίρ»: Το αντικείμενο στα δωμάτια ξενοδοχείων που κλέβουν περισσότερο

Οι fan ττης τηλεοπτικής σειράς «Φιλαράκια» θα θυμούνται καλά τον διάλογο του Ρος με τον Τσάντλερ στο επεισόδιο όπου οι δυο τους μένουν σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και ο Ρος κλέβει χωρίς ενδοιασμό όσα πιο πολλά αντικείμενα μπορεί.

Μεταξύ μας, η κλοπή σαπουνιών, σαμπουάν ή λοσιόν από τα ξενοδοχεία, είναι κάτι συνηθισμένο για αρκετούς επισκέπτες. Άλλωστε στους διαλόγους μας, κάτι τέτοιο δεν θεωρείται παρά μέρος της συνολικής εμπειρίας της διαμονής που πληρώνεις. Προορίζονται δηλαδή για τον ίδιο τον επισκέπτη.

Έρευνα που διεξήχθη από την Wellness Haven και περιελάμβανε πολυτελή ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, ανέδειξε το αντικείμενο εκείνο που οι περισσότεροι δεν αντιστέκονται να κλέψουν από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 740 τετράστερα και 636 πεντάστερα ξενοδοχεία σε Ευρώπη και Ασία με σκοπό να καταγραφεί η συμπεριφορά και οι διαφορετικοί τύποι των επισκεπτών.

Τα αντικείμενα που αφαιρεί από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου η πλειοψηφία των επισκεπτών

Shutterstock

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι πετσέτες και τα μπουρνούζια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα αντικείμενα που οι άνθρωποι κλέβουν περισσότερο από τα δωμάτια στα οποία διαμένουν. Ακολουθούν στη σειρά οι κρεμάστρες.

Πάντως, πιστέψτε το ή όχι, οι Έλληνες δεν είναι αυτοί που κλέβουν περισσότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις αναφορές της έρευνας, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί ηγούνται στις κλοπές αντικειμένων από τα δωμάτια ξενοδοχείων. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, πως η ενέργεια αυτή μοιάζει να είναι πιο ελκυστική για τα άτομα άνω των 55 ετών, παρά για τους νεότερους σύμφωνα με άλλη έρευνα.

Σε σχετική ερώτηση πάντως, οι επισκέπτες ανέφεραν πως η ενέργειά τους αυτή δεν πρόκειται τόσο για κλοπή, όσο για το ότι απλώς θέλουν να κρατήσουν τα αντικείμενα αυτά, σαν ένα σουβενίρ αναμνήσεων των διακοπών τους.