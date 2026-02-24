To πιθηκάκι Punch βρήκε συμπαράσταση από την Ελεωνόρα Μελέτη

Ίσως είναι μια περίπτωση οπού ο σκοπός (το να εκφραστεί μια ιδέα) αγιάζει τα μέσα (χρήση τεχνητής νοημοσύνης). Ίσως είναι ένα παράδειγμα cringe συμπεριφοράς στα social media χωρίς διάθεση για απολογία. Σίγουρα είναι άλλη μια περίπτωση όπου γίνεται χρήση Α.Ι από επώνυμα πρόσωπα ως επίκληση στο συναίσθημα, με τη βοήθεια μιας viral εικόνας. Εμείς πάντως νιώθουμε μια αμηχανία για το συγκεκριμένο post της ευρωβουλευτή Ελεωνόρας Μελέτη, όπου «αγκαλιάζει» το πιθηκάκι Punch, που πρόσφατα έγινε γνωστό όταν έχασε τη μητέρα του και βρήκε παρηγοριά σε ένα άλλο πιθηκάκι, με λούτρινη υφή, που κάποτε ξάπλωνε σε ράφι παιχνιδάδικου.

Η χρήση του A.I από την ευρωβουλευτή τη στιγμή που γίνονται σοβαρές διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη εφαρμογή δέσμης νόμων για το A.I (EU AI Act, σε πλήρη εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2026) προκαλεί αμηχανία και εγείρει απορίες. Εκτός αν η πραγματικότητα μας έχει διαψεύσει πλήρως και η παρακάτω φωτογραφία έγινε στον viral ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας, με πρωταγωνιστές την Ελεωνόρα Μελέτη και το viral πιθηκάκι.

Σίγουρα πάντως, όσα γράφει η κυρία Μελέτη προκαλούν μια συγκίνηση, αβίαστη. To πόσες υπερεαλιστικές εικόνες θα δούμε από εδώ και στο εξής στην επικοινωνία των πολιτικών προσώπων, για την εκμαίευση εύκολης συγκίνησης και ταύτισης με τον εκάστοτε εικονιζόμενο, μάλλον δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε.

Η ιστορία του Punch δεν μας άγγιξε επειδή είναι χαριτωμένος.



Μας άγγιξε γιατί είδαμε πάνω του τον φόβο της εγκατάλειψης… αυτό το «η αγάπη μπορεί κ να φεύγει»…



Ένας φόβος που μπορεί να εκφράζεται με υπερπροσκόλληση σε σχέσεις ή με το φόβο της δέσμευσης,



με την ανάγκη συνεχούς επιβεβαίωσης, ή με

άγχος όταν ο άλλος απομακρύνεται έστω και λίγο.



Με ανοχή σε σχέσεις που δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας, ή με τη δυσκολία να φύγουμε πρώτοι, ακόμη κι όταν πονάμε.



Ο φόβος της εγκατάλειψης δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα.



Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Κ ο punch, μας το έκανε εικόνα…