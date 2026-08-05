Ποιο ελληνικό χωριό ανακηρύχθηκε δεύτερο στη λίστα με τα πιο «όμορφα» στον κόσμο

Η Ελλάδα έχει χιλιάδες χωριά, το καθένα με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία, γραφικά και παραδοσιακά, χτισμένα στο βουνό ή στην άκρη της θάλασσας.

Ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας, βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο. Είναι ο εντυπωσιακός παραδοσιακός οικισμός Οία, ένα από τα πέντε καστέλια της Σαντορίνης που χτίστηκε το 1450 επί Ενετοκρατίας, στην άκρη της καλντέρας.

Η Οία ξεχωρίζει, είναι τουριστική, αλλά ατμοσφαιρική και ανέγγιχτη. Είναι το σημείο του νησιού που έχει επηρεαστεί λιγότερο από την επέλαση του τουρισμού.

Σαντορίνη | Unsplash

Η πρώτη θέση πάντως της λίστας, ανήκει στο Hallstatt της Αυστρίας - αν και εμείς στην Ελλάδα δεν θα το λέγαμε ακριβώς χωριό, αλλά πόλη. Το μέρος είναι διάσημο για το εκπληκτικό παραμυθένιο σκηνικό του, το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο.

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Την τριάδα συμπληρώνει το χωριό Giethoorn στη βορειοανατολική ολλανδική επαρχία Overijssel, περίπου 2 ώρες από το Άμστερνταμ. Είναι γνωστό για τα γραφικά κανάλια, τις βόλτες με τις βάρκες, τα παραδοσιακά μονοπάτια και τα σπίτια με τις αχυρένιες στέγες.