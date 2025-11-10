Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050 - Σοκαριστική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης

Ανησυχητική είναι η εικόνα του μέσου ανθρώπου του 2050 που δημιουργήθηκε από εφαρμογή παρακολούθησης βημάτων, αν συνεχίσουμε με την ίδια συχνότητα να περνάμε τον χρόνο μας μπροστά σε οθόνες.
Η πρωτοποριακή εφαρμογή δημιούργησε τον Sam, ένα μοντέλο προσομοίωσης που αποτυπώνει με ιατρική ακρίβεια πως επιδρά η καθιστική ζωή στην υγεία του σώματος και του προσώπου μας.
Ο Sam βασίζεται σε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και άλλες επιστημονικές μελέτες, ενώ η WeWard αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, για να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο άνθρωπος το 2050.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 80% των εφήβων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ασκείται επαρκώς, με την εφαρμογή να προειδοποιεί για μια «επιδημία αδράνειας», η οποία τροφοδοτείται από τη σύγχρονη «κουλτούρα της ευκολίας».
Ο Sam παρουσιάζεται με καμπούρα από το λεγόμενο «teck neck», που προκαλείται από την κακή στάση του σώματος όσο βρισκόμαστε μπροστά από οθόνες και επηρεάζει τους ώμους και τον αυχένα.
Τα μάτια του είναι ξηρά και ερεθισμένα, γεγονός που συμβαίνει από την υπερβολική έκθεση στο μπλε φως, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ξηροφθαλμία, πονοκεφάλους, θολή όραση και πρόωρη γήρανση του δέρματος.
Η έλλειψη άσκησης που παρατηρείται στην πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που συνδυάζεται με την κατανάλωση κακής ποιότητας φαγητού, εργασίας από το σπίτι και η συνεχής ενασχόληση με τα social media στο ελεύθερο χρόν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών, διαβήτη, καρκίνου και άνοιας, ενώ προκαλούν και παχυσαρκία, η οποία φαίνεται στον Sam.
Η καθιστική ζωή επηρεάζει και την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να πρήζονται οι αστράγαλοι και να εμφανίζονται κιρσοί και θρόμβοι στο σώμα του Sam.
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.
Το ChatGPT είναι ένα μοντέλο γλώσσας AI που αναπτύχθηκε από την OpenAI, βασισμένο στην αρχιτεκτονική GPT (Generative Pre-trained Transformer).