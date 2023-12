Πούλησε ό,τι είχε και τα πόνταρε σε ένα γύρισμα της ρουλέτας - Το θρίλερ της ζωής του

Ο Ashley Revell από το Λονδίνο πούλησε τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα του με στόχο να τα παίξει όλα στο καζίνο για να αλλάξει τη ζωή του ή για να καταστραφεί.

Το 2004 έκανε το ταξίδι για το Λας Βέγκας, έχοντας 76.840 λίρες (σχεδόν 90.000 ευρώ) και όπως αναφέρει η daily mail αποφάσισε να ποντάρει στη ρουλέτα όλο το χρηματικό ποσό.

Το στοίχημα της ζωής του ήταν εκείνη τη στιγμή το κόκκινο. O 32χρονος -τότε- Ashley έβαλε όλα τα χρήματα στο κόκκινο του τραπεζιού της ρουλέτας, η τύχη του έκανε τη χάρη και έφυγε με 153.680 λίρες, δηλαδή κοντά στις 180.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο Ashley ήθελε αυτή η στιγμή να μείνει στην ιστορία και έτσι είχε καλέσει ένα κινηματογραφικό συνεργείο, προκειμένου να καταγράψει τη στιγμή του πονταρίσματός του.

Μάλιστα, το μεγάλο στοίχημα παρουσιάστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του Sky One με το όνομα, Double or Nothing (διπλασίασε ή τίποτα).

Η ζωή μετά τον... διπλασιασμό

Ο Ashley διπλασίασε τα χρήματά του και αποκάλυψε πως πριν ποντάρει είχε σκεφτεί να τα βάλει όλα στο μαύρο, αλλά ξαφνικά έβαλε τα λεφτά στο κόκκινο και όπως δήλωσε: «Γι΄ αυτό που ανησυχούσα πραγματικά ήταν ότι θα έχανα και οι γονείς μου θα είχαν στεναχωρηθεί. Θα γυρνούσα στο Λονδίνο έχοντας μόνο το σμόκιν που φορούσα».

Μετά τη νίκη του στο καζίνο, ο Ashley δημιούργησε τη δική του επιχείρηση πόκερ, το Poker UTD, μια διαδικτυακή πλατφόρμα πόκερ που είχε έδρα έξω από το Γιβραλτάρ. Ωστόσο, η εταιρεία κατέρρευσε το 2012.

Παρά την κατάρρευση της επιχείρησής του, ο Ashley είχε ακόμα χρήματα που περίσσεψαν από την εντυπωσιακή νίκη του και τα χρησιμοποίησε για να κάνει ένα ταξίδι ζωής στην Ευρώπη με μια μοτοσικλέτα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γνώρισε τη γυναίκα που αργότερα θα γινόταν η σύζυγός του.

Από το 2014 έως το 2022, ο Ashley εργάστηκε ως ανώτερος στέλεχος για μια εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής και δικτύου, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Πάντως, η τύχη δεν εγκατέλειψε τον Ashley, ο οποίος το 2018 βοήθησε να αποκαλυφθεί ένας θησαυρός της Εποχής του Χαλκού κοντά στο σπίτι του.