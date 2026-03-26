Προτάσεις δώρων το Πάσχα για όλους

Το Πάσχα είναι από τις λίγες περιόδους που ένα δώρο έχει πραγματικό νόημα. Είτε πρόκειται για μια λαμπάδα είτε για κάτι πιο προσωπικό, η επιλογή δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Αρκεί να είναι σωστή. Δεν μιλάμε για κάτι το ακραία εντυπωσιακό ή το πανάκριβο. Μιλάμε για κάτι που ταιριάζει στον άνθρωπο που το παίρνει. Κάτι που θα χρησιμοποιήσει, θα κρατήσει ή θα χαρεί τη στιγμή που θα το ανοίξει. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

Γιατί το Πάσχα, το δώρο δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι μια ακόμα αγορά μέσα στη χρονιά. Είναι μια μικρή κίνηση που έρχεται φυσικά να πλαισιώσει το κλίμα των ημερών. Μαζί με τα οικογενειακά τραπέζια, τις βόλτες και τις στιγμές με δικούς σου ανθρώπους.

Κάπου εκεί λοιπόν, ξεκινάς να σκέφτεσαι πιο συγκεκριμένα. Σε ποιον απευθύνεσαι. Τι του αρέσει. Τι θα τον ενθουσιάσει πραγματικά. Για άλλους η απάντηση είναι απλή. Ίσως κάτι πρακτικό. Για άλλους κάτι πιο διασκεδαστικό. Για κάποιους άλλους κάτι συμβολικό.

Και φυσικά, υπάρχει και η κατηγορία που… δεν σηκώνει λάθος. Τα βαφτιστήρια. Εκεί το δώρο αποκτά άλλη σημασία. Δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι η στιγμή που περιμένουν. Το άνοιγμα, το παιχνίδι, ο ενθουσιασμός. Αν είσαι νονός, το ξέρεις καλά. Δεν ψάχνεις απλώς κάτι καλό. Θέλεις να πετύχεις το κέντρο του στόχου. Να δώσεις κάτι που θα τους μείνει. Που θα παίξουν, θα χαρούν και θα θυμούνται.

Γι’ αυτό και το Πάσχα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις πιο στοχευμένες επιλογές. Όχι περισσότερα. Αλλά, καλύτερα. Για να μη χαθείς λοιπόν ανάμεσα σε επιλογές, ιδέες και τελευταίας στιγμής αγορές, συγκεντρώσαμε παρακάτω ορισμένες προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικά στυλ και ανάγκες. Από λαμπάδες μέχρι παιχνίδια και μικρά δώρα που πραγματικά αξίζουν.

1. Λαμπάδες για το βαφτιστήρι

Ξεκινάς πάντα από εδώ. Είναι το πρώτο πράγμα που θα δει. Το πρώτο που θα κρατήσει. Και ναι, εδώ αξίζει να κάνεις μια επιλογή που ξεχωρίζει.

Λαμπάδα δεινόσαυρος αστροναύτης με ξύλινο κάδρο

Μια λαμπάδα που δεν είναι απλώς λαμπάδα. Ο συνδυασμός δεινόσαυρου και αστροναύτη τραβάει αμέσως το ενδιαφέρον, ενώ το ξύλινο κάδρο δίνει αξία που μένει και μετά. Δεν είναι κάτι που θα πεταχτεί. Θα μπει στο δωμάτιο ως διακοσμητικό.

AS Happihobbi λαμπάδα θήκη ομορφιάς με 30 αξεσουάρ

Εδώ μιλάμε για κανονικό σετ. Δεν είναι απλά ένα στολίδι πάνω στη λαμπάδα. Είναι εμπειρία παιχνιδιού. Με πολλά μικρά αξεσουάρ που ανοίγουν και χρησιμοποιούνται, κρατάνε το παιδί απασχολημένο για ώρες.

Χειροποίητη λαμπάδα μπρελόκ “Normal is boring”

Για πιο ιδιαίτερο γούστο. Minimal, πιο στιλάτη, με χαρακτήρα. Το μπρελόκ είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί και μετά, οπότε έχεις ένα δώρο που συνεχίζει να υπάρχει.

Giochi Preziosi Η λαμπάδα των πρωταθλητών



Για τα παιδιά που είναι σε… ποδοσφαιρική φάση. Πιο έντονο concept, πιο ζωντανό. Αν έχεις βαφτιστήρι που δεν κάθεται ήσυχο, εδώ είσαι μέσα.

2. Ξυπνητήρια & μικρά gadgets

Αν θέλεις κάτι λίγο διαφορετικό από το κλασικό παιχνίδι, εδώ παίζεις έξυπνα. Είναι δώρα που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Paladone Icons Harry Potter Alarm Clock



Δεν είναι απλώς ξυπνητήρι. Είναι κομμάτι διακόσμησης. Ιδανικό για παιδιά που έχουν ήδη ενδιαφέρον για ταινίες, χαρακτήρες και κόσμο φαντασίας. Το βάζεις στο κομοδίνο και γίνεται αμέσως ένα αγαπημένο αντικείμενο.

3. Επιτραπέζια παιχνίδια για όλη την παρέα

Εδώ μιλάμε για δώρα που δεν μένουν στο κουτί. Ανοίγουν, παίζονται και φέρνουν κόσμο γύρω από το τραπέζι.

Ubongo



Γρήγορο παιχνίδι σκέψης. Δεν βαριέσαι ποτέ. Ιδανικό για παιδιά που ψάχνουν την πρόκληση και για οικογένειες που παίζουν μαζί.

Dixit Odyssey



Ένα πιο δημιουργικό επιτραπέζιο. Εδώ, χρησιμοποιείται η φαντασία σε συνδυασμό με τις εικόνες. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει μόνο το πώς σκέφτεσαι. Αυτό το κάνει μοναδικό.

Monopoly Classic



Έχουν χαλάσει φιλίες για τη Monopoly. Δεν είναι τυχαία το απόλυτο κλασικό επιτραπέζιο. Κάθε σπίτι το έχει παίξει. Και κάθε φορά παίζεται αλλιώς. Είναι μια ασφαλής επιλογή που δεν αποτυγχάνει ποτέ.

4. Λούτρινα για πιο τρυφερές στιγμές

Αν πας σε πιο μικρή ηλικία ή θέλεις κάτι πιο “ζεστό”, τα λούτρινα είναι πάντα μέσα.

Tikl λούτρινο λιοντάρι



Μαλακό, ασφαλές και κλασικό. Είναι το παιχνίδι που θα πάει παντού μαζί με το παιδί.

Tikl λούτρινη φώκια άσπρη



Μεγάλο, εντυπωσιακό και ιδανικό για αγκαλιές. Δεν είναι απλώς παιχνίδι. Είναι παρέα.

Λούτρινο Disney Bambi το ελαφάκι



Εδώ μπαίνει και το συναίσθημα. Ένας χαρακτήρας που όλοι ξέρουν. Πιο γλυκό δώρο δεν γίνεται.

5. LEGO για δημιουργικό παιχνίδι

Αν θες να δώσεις κάτι που πραγματικά κρατάει το παιδί απασχολημένο, εδώ είναι η λύση.

LEGO Ferrari SF90 XX Stradale Sports Car



Για παιδιά που αγαπούν τα αυτοκίνητα και τις κατασκευές. Συναρμολογείς, δημιουργείς και στο τέλος έχεις κάτι που φαίνεται. Αυτό είναι το δυνατό του LEGO. Δεν τελειώνει στο παιχνίδι. Συνεχίζεται.

6. Δράση & δημιουργία

Για τα παιδιά που δεν σταματάνε. Για τα παιδιά που θέλουν είτε να τρέχουν είτε να δημιουργούν.

Nerf Elite 2.0 Volt SD-1



Γρήγορο, εύκολο και διασκεδαστικό. Δεν χρειάζεται setup. Το πιάνεις και παίζεις. Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ενέργεια.

Sentio ψηφιακός πίνακας γραφής



Από την άλλη πλευρά, πιο ήσυχο αλλά εξίσου δημιουργικό. Γράφει, σβήνει, ξαναγράφει. Ιδανικό για παιδιά που τους αρέσει να σχεδιάζουν και να εκφράζονται.

Το Πάσχα δεν θέλει υπερβολές. Θέλει σωστές επιλογές. Ένα δώρο που θα πετύχει τον στόχο του. Να φέρει χαμόγελο. Να μείνει. Να δημιουργήσει μια στιγμή. Και αν αυτή η στιγμή είναι με το βαφτιστήρι σου, τότε έχεις ήδη πετύχει!

Καλές αγορές!