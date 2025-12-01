Rage Bait: Η λέξη που σφράγισε το 2025 - «Δόλωμα οργής»

Αν έχεις νιώσει το αίμα σου να βράζει ενώ κάνεις scroll στο feed, τότε ξέρεις ήδη τι σημαίνει rage bait. Δεν χρειάζεται να το έχεις ακούσει σαν όρο· το έχεις ζήσει. Πρόκειται για περιεχόμενο που δεν στοχεύει να σε ενημερώσει ή να σε ψυχαγωγήσει, αλλά να σε τσιγκλίσει.

Να σε κάνει να θυμώσεις, να αγανακτήσεις, να γράψεις σχόλιο με caps lock. Είναι η χειραγώγηση της οργής σου, πακεταρισμένη σε meme, βίντεο ή post, με μοναδικό σκοπό να σε κρατήσει κολλημένο στην οθόνη.

Γιατί το rage bait είναι κερδοφόρο;

Η οργή είναι χρυσός. Όχι γιατί έχει αξία από μόνη της, αλλά γιατί μετατρέπεται σε engagement. Likes, shares, σχόλια, ατελείωτη κίνηση στις πλατφόρμες. Το rage bait δεν πουλάει προϊόν· πουλάει αντίδραση.

Και όσο περισσότερο θυμώνεις, τόσο περισσότερο κερδίζουν όσοι το στήνουν. Είναι η οικονομία της προσοχής στην πιο σκοτεινή της εκδοχή: η οργή σου γίνεται το καύσιμο για τα κέρδη τους.

Γιατί επιλέχθηκε ως λέξη της χρονιάς;

Το Oxford University Press δεν διάλεξε τυχαία το rage bait ως λέξη του 2025. Η χρήση του όρου τριπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, αποτυπώνοντας μια εποχή όπου η δημόσια συζήτηση δεν κινείται γύρω από επιχειρήματα αλλά γύρω από θυμό.

Από τις εκλογές μέχρι τα viral βίντεο, η οργή έγινε το βασικό νόμισμα του διαδικτύου.

Το rage bait δεν είναι απλώς μια τάση· είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας, που δείχνει πόσο εύκολα η οργή μετατρέπεται σε περιεχόμενο, και το περιεχόμενο σε κέρδος.