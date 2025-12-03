Ρακούν έγινε… Ορέστης Μακρής σε κάβα: Διέρρηξε το κατάστημα και βρέθηκε μεθυσμένο στο μπάνιο

Ένα απρόσμενο σύμβαν έλαβε χώρα σε κάβα της Βιρτζίνια, όταν ο απρόσκλητος επισκέπτης δεν ήταν άνθρωπος αλλά… ρακούν. Το μικρό ζώο έπεσε από την οροφή, έκανε άνω-κάτω τα ράφια και άρχισε να πίνει ό,τι μπουκάλι βρήκε μπροστά του.

Ο υπάλληλος που το εντόπισε το βρήκε λιπόθυμο στο μπάνιο, σε κατάσταση που θύμιζε σκηνή από ταινία με τον Ορέστη Μακρή. Η αξιωματικός Σαμάνθα Μάρτιν από την τοπική υπηρεσία προστασίας ζώων έσπευσε στο σημείο και με χιούμορ σχολίασε:

«Είναι αστεία μικρά ζώα. Έπεσε μέσα από την οροφή και προκάλεσε χάος, πίνοντας τα πάντα».

Το ρακούν μεταφέρθηκε στο καταφύγιο ζώων, όπου αφού «ξεμέθυσε» και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί, αφέθηκε ξανά ελεύθερο στη φύση.

Η ιστορία έκανε τον γύρο των social media, με πολλούς να σχολιάζουν ότι πρόκειται για τον πιο «viral μεθύστακα» της χρονιάς.