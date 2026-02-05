Ρόμπι Γουίλιαμς: Η στιγμή που τηλεφωνεί σε θαυμάστρια που του έδωσε τον αριθμό της στα '90s

Μια μεγάλη θαυμάστρια του Ρόμπι Γουίλιαμς παραλίγο να μιλήσει με το είδωλό της, όταν τα πλάνα έπαιξαν στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το συγκρότημα Take That.

Στην ηλικία των 14 ετών, η Τζέμα Γουίλιαμσον ταξίδεψε από το Γουίραλ στο Τσέστερ για να βρεθεί στο σημείο όπου οι Take That υπέγραφαν τους δίσκους τους -αλλά τα όνειρά της να συναντήσει τον σταρ ματαιώθηκαν καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί.

Εκείνη όμως δεν πτοήθηκε και μιλώντας στις κάμερες έδωσε το τηλέφωνό της στον αέρα ζητώντας από τον τραγουδιστή να την καλέσει. Και ο Ρόμπι Γουίλιαμς το έκανε, με 34 χρόνια καθυστέρηση.

«Λατρεύω τον Ρόμπι Γουίλιαμς, έχει πανέμορφους μηρούς και ένα πανέμορφο σώμα και μπορεί να έχει τον αριθμό τηλεφώνου μου οποιαδήποτε μέρα!», είπε και όταν τη ρώτησαν ποιος ήταν, τον έδωσε με χαρά και πρόσθεσε: «Τηλεφώνησέ με όποτε θέλεις!»

Τα vintage πλάνα περιέχονται στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το συγκρότημα και o Ρόμπι Γουίλιαμς καταγράφτηκε από τη σύζυγό του την ώρα που τα παρακολουθεί, να δοκιμάζει να καλέσει τον αριθμό που φώναξε η τότε νεαρή κοπέλα.

Τα νούμερα ωστόσο 34 χρόνια μετά φάνηκε να είναι λίγα και ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ακούστηκε: «αυτός ο αριθμός δεν αναγνωρίζεται».

Περισσότεροι από 104.000 άνθρωποι έχουν κάνει like στην ανάρτηση στο Instagram.

Διαβάστε ακόμα: Η έκπληξη του Ρόμπι Γουίλιαμς σε 94χρονη θαυμάστριά του: «Πραγματικά έμεινα έκπληκτη»

Η Γουίλιαμσον, η οποία τώρα εργάζεται ως νηπιαγωγός από το Γουλβερχάμπτον, είπε ότι ήταν συγκλονισμένη από τη θετική ανταπόκριση που είχε η εμφάνισή της και το βίντεο και σχολίασε: «Νομίζω ότι επανέφερε λίγη νοσταλγία σε όλους».

«Αν τον συναντούσα, αυτό θα ήταν απλώς εξωπραγματικό, θα έμενα άφωνη! Θα ήταν απλώς τρελό, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία και παίζει στο Γουλβερχάμπτον, όπου μένω, οπότε τη Δευτέρα είναι κυριολεκτικά 10 λεπτά μακριά από το σπίτι μου. Δεν μπόρεσα να βρω εισιτήριο επειδή ήμουν απασχολημένη με τη διδασκαλία και, μέχρι να τελειώσω τη δουλειά, όλα τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί», ανέφερε για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο για να τον δει.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η αγάπη της για τον τραγουδιστή δεν είχε μειωθεί με το πέρασμα των δεκαετιών.

«Ήταν απλώς ένας θρασύς τύπος, ήταν ο διασκεδαστικός», είπε. «Όλοι οι Take That είναι καταπληκτικοί, έχω πάει να δω το συγκρότημα πολλές φορές, έχω πάει να δω τον Ρόμπι πολλές φορές, αλλά δεν τους είδα ποτέ όταν ήμουν 14 χρονών. «Πάντα πήγαινα να δω τον Ρόμπι στις περισσότερες συναυλίες που έχει κάνει.»