Μενού

Ρωσία: Κατηγόρησαν μέχρι και τον Μπομπ Σφουγγαράκη για «ΛΟΑΤΚΙ+ προπαγάνδα»

Το viral επεισόδιο του Μπόμπ Σφουγγαράκη με το ουράνιο τόξο λογοκρίθηκε στην Ρωσία λόγω «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+».

Reader symbol
Newsroom
Μπομπ Σφουγγαράκης
Μπομπ Σφουγγαράκης | YouTube / AreaEightyNine
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα πασίγνωστο και υπερ viral επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων «Μπομπ Σφουγγαράκης» μπήκε στο «μάτι» της κυβέρνσησης της Ρωσίας, καθώς υπέστη λογοκρισία για «προπαγάνδα» υπερ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Στο εν λόγω επεισόδιο, ο Μπομπ Σφουγγαράκης μιλάει για τη χαρά του να χρησιμοποιεί κανείς τη φαντασία του, ζωγραφίζοντας ένα ουράνιο τόξο πάνω από το κεφάλι του.

Παρότι η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει καμία σχέση με το Pride και την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram από τη ρωσική έκδοση δείχνει τον Μπομπ Σφουγγαράκη να ζωγραφίζει ένα κίτρινο τόξο, οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή έγινε για να συμμορφωθεί με τους νόμους προπαγάνδας της Ρωσίας.

Η επεξεργασία έγινε κατευθείαν αντιληπτή, μιας και η αρχική σκηνή αποτελεί εδώ και χρόνια viral meme, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκστρατεία του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άρχισε να εντείνεται το 2013, με την επιβολή εθνικής απαγόρευσης στη διάδοση «προπαγάνδας περί μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» σε ανηλίκους.

Η απαγόρευση αυτή ουσιαστικά ποινικοποίησε τις παρελάσεις υπερηφάνειας (Pride) και κάθε δημόσια εκδήλωση αγάπης από ομοφυλόφιλους στη Ρωσία.

Το 2022, η απαγόρευση της προπαγάνδας επεκτάθηκε, ώστε να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ποινικοποιώντας «κάθε ενέργεια ή διάδοση πληροφοριών που θεωρείται απόπειρα προώθησης της ομοφυλοφιλίας στον δημόσιο χώρο, στο διαδίκτυο ή σε ταινίες, βιβλία και διαφημίσεις».

Ο αγαπημένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ πως είναι επίσημα ομοφυλόφιλος, ενώ ο δημιουργός της σειράς, Stephen Hillenburg, έχει δηλώσει ότι τον θεωρεί asexual. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL