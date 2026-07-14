Ρωσία: Κατηγόρησαν μέχρι και τον Μπομπ Σφουγγαράκη για «ΛΟΑΤΚΙ+ προπαγάνδα»

Ένα πασίγνωστο και υπερ viral επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων «Μπομπ Σφουγγαράκης» μπήκε στο «μάτι» της κυβέρνσησης της Ρωσίας, καθώς υπέστη λογοκρισία για «προπαγάνδα» υπερ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Στο εν λόγω επεισόδιο, ο Μπομπ Σφουγγαράκης μιλάει για τη χαρά του να χρησιμοποιεί κανείς τη φαντασία του, ζωγραφίζοντας ένα ουράνιο τόξο πάνω από το κεφάλι του.

Παρότι η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει καμία σχέση με το Pride και την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram από τη ρωσική έκδοση δείχνει τον Μπομπ Σφουγγαράκη να ζωγραφίζει ένα κίτρινο τόξο, οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή έγινε για να συμμορφωθεί με τους νόμους προπαγάνδας της Ρωσίας.

Η επεξεργασία έγινε κατευθείαν αντιληπτή, μιας και η αρχική σκηνή αποτελεί εδώ και χρόνια viral meme, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκστρατεία του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άρχισε να εντείνεται το 2013, με την επιβολή εθνικής απαγόρευσης στη διάδοση «προπαγάνδας περί μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» σε ανηλίκους.

Η απαγόρευση αυτή ουσιαστικά ποινικοποίησε τις παρελάσεις υπερηφάνειας (Pride) και κάθε δημόσια εκδήλωση αγάπης από ομοφυλόφιλους στη Ρωσία.

Το 2022, η απαγόρευση της προπαγάνδας επεκτάθηκε, ώστε να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ποινικοποιώντας «κάθε ενέργεια ή διάδοση πληροφοριών που θεωρείται απόπειρα προώθησης της ομοφυλοφιλίας στον δημόσιο χώρο, στο διαδίκτυο ή σε ταινίες, βιβλία και διαφημίσεις».

Ο αγαπημένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ πως είναι επίσημα ομοφυλόφιλος, ενώ ο δημιουργός της σειράς, Stephen Hillenburg, έχει δηλώσει ότι τον θεωρεί asexual.