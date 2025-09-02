Δύο πράγματα είναι σίγουρα σε αυτή τη ζωή: α) ότι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε και β) ότι το τσατάρισμα με το ChatGPT είναι η ωραιότερη αφορμή για να ρωτήσουμε συζητήσουμε μαζί του τις μεγαλύτερες βλακείες που μπορούν να μας έρθουν στο κεφάλι. Μία τέτοια βλακεία σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε και εδώ και αφορά ένα όνομα.

Συγκεκριμένα, όλοι μας έχουμε λιγό πολύ βρεθεί σε μία συζήτηση σχετικά με τα μικρά ονόματα. Κάποια, συνήθως τα πιο αρχαιοπρεπή, δίνουν κύρος (Ιάσονας, Νεφέλη, Όμηρος, Αριάδνη). Κάποια άλλη με τη σειρά τους μοιάζουν πιο παλιακά ας το πούμε ευγενικά (βλ. Βρασίδας, Αφροξυλάνθη).

To πιο άσχημα ελληνικό όνομα σύμφωνα με το ChatGPT

Για να έχουμε, λοιπόν, μία βάση συζήτησης ρωτήσαμε το ChatGPT να μας πει ποιο είναι κατά τη γνώμη του το πιο άσχημο μικρό όνομα στα ελληνικά. Προφανώς ξεκίνησε να μας λέει ότι είναι όλα υποκειμενικά αλλά σύντομα έδωσε μερικές πολύ ψαγμένες απαντήσεις. Αντιγράφουμε:

«Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα υπάρχουν ονόματα που μερικοί τα θεωρούν «βαριά», «παλιομοδίτικα» ή απλώς δύσηχα. Για παράδειγμα:

Ανδρικά που κάποιοι τα βρίσκουν «άχαρα»: Παγκράτιος, Πολύκαρπος, Αναξίμανδρος.

Γυναικεία που συχνά κρίνονται ως «παλιομοδίτικα» ή «δύσκολα»: Ευφροσύνη, Κλεοπάτρα, Φωτεινή (για κάποιους ακούγεται "βαρύ")».

Κάτι από τα λίγο πιο κοινά

Έτσι, μπήκαμε στη διαδικασία να του ζητήσουμε κάτι λίγο πιο καθημερινό μιας και ειδικά για τους άντρες τα ονόματα που επέλεξε ήταν αρκετά σπάνια. Η απάντησή του ήταν ομολογουμένως αρκετά άδικη.

«Ωραία — αν θες κάτι σχετικά κοινό (όχι σπάνιο τύπου Παγκράτιος 😅), τότε θα διάλεγα:

Για άντρα: Θεόδωρος (αρκετοί το βρίσκουν «βαρύ» ή «γεροντίστικο» σε σύγκριση με πιο μοντέρνα όπως Γιώργος, Νίκος).

Για γυναίκα: Παναγιώτα (είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά αρκετοί το θεωρούν λίγο άχαρο ή δύσκολο στα χαϊδευτικά, π.χ. «Γιώτα», «Πόπη»)».

Ομολογουμένως άδικο. Ή τουλάχιστον όχι αυτό που θα περιμέναμε. Και ο Θεόδωρος και η Παναγιώτα είναι μία χαρά ονόματα αλλά από την άλλη τεχνητή νοημοσύνη είναι, ποιος ξέρει τι δεδομένα είχε στο μυαλό της.