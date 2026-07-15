Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε - Δεν φάνηκε να πτοήθηκε

Ένα απρόοπτο και λίγο άβολο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συναυλίας του Σάκη Ρουβά, καθώς το λευκό κολλητο παντελόνι του σκίστηκε την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή.

Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε εμφάνισή του στο Θέατρο Άλσος και έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που ανέβηκαν στα social media, στα οποία ο καλλιτέχνης φαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει αμέριμνος, αγνοώντας το γεγονός ότι το σκίσιμο ήταν σε δύο σημεία του παντελονιού του.

Ο γνωστός τραγουδιστής συνέχισε κανονικά την συναυλία του, χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό, με αμείωτο ρυθμό και ένταση, όπως πάντα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ανάλογο απρόοπτο πάνω στη σκηνή, καθώς οι έντονες χορευτικές του κινήσεις έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά.