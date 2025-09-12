Σπιταρόνα στο κέντρο του Λονδίνου, μόλις με 2.132 ευρώ νοίκι: «Η κουζίνα είναι κάτω από το μαξιλάρι»

Είναι αλήθεια πως τα σπίτια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποτελούν το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τους ενοικιαστές. Οι τιμές είναι δυσθεώρητες για σπίτια που μοιάζουν με... καμπίνες πλοίου ή είναι χτισμένα λίγο μετά την απόσυρση των ναζιστικών σρατευμάτων.

Μην πιστεύει κανείς λοιπόν πως το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα. Δεν πάνε πίσω ούτε στο Λονδίνο.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα έχει γίνει viral ένα διαμέρισμα στο κέντρο της αγγλικής πρωτεύουσας το οποίο για να το νοικιάσει κανείς θα πρέπει να καταβάλει ενοίκιο 2.132 ευρώ τον μήνα, ωστόσο μετά βίας μπορεί να... στρίψει εκεί μέσα.

«Κουζίνα δεν έχει;» ρώτησε ένας χρήστης του Instagram, με την απάντηση να είναι ξεκαρδιστική: «Είναι κάτω από το μαξιλάρι», δείγμα του πόσο μικροσκοπικό είναι το διαμέρισμα.

Κάποιοι το χαρακτηρίζουν «αποθήκη», άλλοι «καμπίνα πλοίου», ενώ φαίνεται πως δεν ενδείκνυται για κλειστοφοβικούς.



