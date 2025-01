Στο Reddit οι χρήστες βρήκαν την ταινία που τραυμάτισε για πάντα τον ψυχισμό των παιδιών

Τις περισσότερες από τις ταινίες που βλέπαμε όταν ήμασταν μικρά, θα τις θυμόμαστε για πάντα. Είναι οι πρώτες ψυχαγωγικές εμπειρίες που αποτυπώθηκαν στον λευκό σαν καμβά ψυχισμό μας, οι πρώτες ατάκες που υιοθετήσαμε και οι πρώτοι χαρακτήρες που αγαπήσαμε ή μισήσαμε.

Ανάλογα με τη δεκαετία που γεννήθηκε κανείς, γαλουχήθηκε με ταινίες όπως το The Lion King, το Toy Story ή τα Harry Potter. Αλλοτε ταινίες που βλέπαμε οικογενειακώς, ή άλλοτε που ανακαλύπταμε τυχαία στην τηλεόραση.

Το Reddit είναι η τέλεια σελίδα στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή για να συλλέξεις απόψεις για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την εκάστοτε στιγμή τον πλανήτη ή για να ξεκινήσεις μια κουβέντα από αυτές που θα συγκεντρώσουν χιλιάδες σχόλια και απόψεις, με τους χρηστές συνήθως να αναλώνονται στο να διαφωνούν μεταξύ τους.

Σε μια όμως ανάρτηση, οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν και τα περισσότερα σχόλια συμφωνούσαν μεταξύ τους.

Στο R/AskReddit, ένας χρήστης έθεσε κάποτε την εξής ερώτηση: «Ποια ταινία είδατε που σας τραυμάτισε σε νεαρή ηλικία;». Οι χρήστες φαίνεται να πήραν πολύ σοβαρά την ερώτηση μιας και η ανάρτηση έλαβε περισσότερες από 20.000 απαντήσεις. Υπήρχε όμως μια απάντηση - παράδοξη για κάποιους - που σημείωσε τρομερή απήχηση στην πλειοψηφία.

Στην κορυφή της λίστας είδαμε να σκαρφαλώνει η ταινία επιστημονικής φαντασίας ET του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η ταινία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών, με πιστούς φαν σε όλον τον κόσμο, που απεικονίζει τη φιλία μεταξύ ανθρώπου και ενός εξωγήινου που εγκλωβιστεί στη Γη .

Φαίνεται όμως πως η ταινία εξελίχθηκε κάπως απρόβλετα για τα μικρά παιδιά που την είδαν για πρώτη φορά. Πολλοί σχολίασαν πως τρόμαξαν αρκετά σαν παιδιά με σκηνές όπως αυτήν που εντοπίστηκε για πρώτη φορά.

Ωστόσο, ο ET ήταν μια τραυματική ταινία για διάφορους λόγους, αφού τελικά μπόρεσε να γεννήσει πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Όπως σχολίασε εύλογα ένας χρήστης: "Όταν έδειξαν για πρώτη φορά το πρόσωπο του ET στο σκοτάδι, θυμάμαι να ουρλιάζω από φόβο... Στο τέλος όμως έκλαιγα γιατί αγάπησα τον ET και δεν ήθελα να πεθάνει."

Στο οπλοστάσιο του Σπίλμπεργκ, η ταινία ET έχει τη δική της ξεχωριστή θέση. Άλλωστε το σινεμά δεν είναι τίποτα άλλο, πέρα από τα συναισθήματα που σου αφήνει στο τέλος.