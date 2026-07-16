Συγκινούν πυροσβέστες στις ΗΠΑ: Έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι - Το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views

Οι πυροσβέστες του Όκλαντ στις ΗΠΑ έχουν γίνει viral, αφού βίντεο τους δείχνει να σώζουν ένα περιστέρι χορηγώντας του οξυγόνο με ειδική μάσκα πρώτων βοηθειών.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 7 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση στο Instagram, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/07), όταν οι πυροσβέστες του οχήματος E29 εντόπισαν ένα περιστέρι σε κατάσταση ανάγκης.

Όπως περιγράφουν, το ίδιο το πουλί πλησίασε το πλήρωμα σαν να ζητούσε βοήθεια, καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε όχημα.

Ένας από τους πυροσβέστες το πλησίασε και του χορήγησε οξυγόνο. Λίγα λεπτά αργότερα, αφού συνήλθε, το περιστέρι άνοιξε τα φτερά του και πέταξε ξανά.

Η συγκινητική διάσωση προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από τους ανθρώπους, γι' αυτό και θα αναζητήσουν βοήθεια από εμάς. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε αξίζει. Πάρτε και λίγα παραπάνω, θα τα καταφέρω».

Δεν έλειψαν και όσοι επισήμαναν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ βοηθούν ένα περιστέρι, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την υπηρεσία «την καλύτερη».