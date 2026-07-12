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«Θανατηφόρα παντελόνια»: Το viral παντελόνι που σε στέλνει ...στα επείγοντα

«Φοράω το παντελόνι σήμερα, ευχηθείτε μου καλή τύχη» - Πάνω από 2.000 βίντεο έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχετικά με τα «θανατηφόρα παντελόνια» πασίγνωστης μάρκας ρούχων.

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Παντελονι
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Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλυστεί από βίντεο από όλο τον κόσμο που παρουσιάζουν ένα παντελόνι της εταιρείας Zara — όχι όμως για τους λόγους που θα επιθυμούσε οποιαδήποτε εταιρεία.

Θεωρητικά, το συγκεκριμένο παντελόνι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού καλοκαιρινού ρούχου. Έχει αέρινη γραμμή, ελαστική μέση και κυκλοφορεί σε έως και έξι χρώματα, με τιμή 22,95 ευρώ.

Θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει μια πρακτική επιλογή για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις, όμως, σύμφωνα με πολλές γυναίκες όμως, δεν μπορεί να τις προστατεύσει από ένα απρόοπτο… ή ακόμη και μια επίσκεψη στα επείγοντα.

@camilariberaroca piénsenla MIL veces antes de comprárselos @ZARA debería tener una advertencia en la etiqueta de estos pantalones💀⚠️ #deadly #zarapants #falling #zaratrousers #fyp ♬ original sound - jojo.aitools

Με το hashtag #deadlyzarapants — που μεταφράζεται περίπου ως «τα θανατηφόρα παντελόνια» — πολλές χρήστριες έχουν μοιραστεί στο TikTok τις εμπειρίες τους με το συγκεκριμένο ρούχο, αρκετές φορές μέσα από αίθουσες αναμονής νοσοκομείων.

«Φοράω το παντελόνι σήμερα, ευχηθείτε μου καλή τύχη» ή «Επέζησα σήμερα» είναι μερικές από τις χαρακτηριστικές λεζάντες που συνοδεύουν τα βίντεο.

Άλλες χρήστριες ανεβάζουν απλώς στιγμιότυπα από πτώσεις που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το δημοφιλές hashtag ως μοναδικό σχόλιο για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τους ίδιες, το πρόβλημα εντοπίζεται στη φαρδιά και ιδιαίτερα μακριά γραμμή του παντελονιού, σε συνδυασμό με το ελαφρύ ύφασμά του. Όπως υποστηρίζουν, μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να είναι αρκετή ώστε το τελείωμα του ρούχου να παγιδευτεί κάτω από το πόδι και να προκαλέσει πτώση.

Μια άλλη δημιουργός περιεχομένου, η Holly Gilmer, ανάρτησε αρχικά μια φωτογραφία του τραυματισμένου γονάτου της και στη συνέχεια μια εικόνα στην οποία εμφανίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και με πατερίτσες. Όπως αποκάλυψε, υπέστη κάταγμα στο γόνατο μετά την πτώση της.

@holly_gilmer @ZARA what is going on with these trousers??? #deadlyzarapants #zara #fyp ♬ original sound - Tyra

Ορισμένες έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες με τραυματισμούς, όπως γδαρμένα γόνατα και αγκώνες, ζητώντας από τη Zara να εξετάσει το θέμα.

@ynalife Le pantalon de la mort ! Il te temps des pièges ce pantalon 😂 #lifestylecreator #zara #pantalonzara #storytime ♬ son original - ␎ 𝗬𝗻𝗮𝗹𝗶𝗳𝗲

 

 

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