Θέλετε να ξαναβρείτε το νόημα της ζωής; Αντί να πετάξετε το κινητό, δοκιμάστε αυτά τα 3 κόλπα

Ο καθηγητής Arthur Brooks δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς να πληρώσει κάποιος το αίσθημα του κενού, την εποχή της ψηφιακής έκρηξης στην οποία ζούμε, χωρίς να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, όπως συνήθως προτείνουν οι ειδικοί.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Το νόημα της ζωής σας: Βρίσκοντας σκοπό σε μια εποχή κενού», διερευνά γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται έλλειψη νοήματος και τι πρέπει να κάνουν για να καλλιεργήσουν τον σκοπό τους και να νιώσουν ολοκλήρωση.

«Η απάντηση είναι να μην πετάξετε το τηλέφωνό σας. Εννοώ, καλό θα ήταν αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το πετάξετε στον ωκεανό και να πάτε να ενταχθείτε σε ένα μοναστήρι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό» παρατήρησε.

«Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε τα τηλέφωνά μας, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν ως εργαλεία» εξήγησε.

Ο Brooks χρησιμοποιεί τρία τεχνολογικά πρωτόκολλα στη ζωή του, τα οποία, όπως λέει, βοηθούν στο να μην επηρεάζουν οι συσκευές του την πραγματική του ζωή.

Το πρώτο που κάνει ευλαβικά είναι να μην πιάνει το κινητό του για μία ώρα αφότου ξυπνήσει.

Την ίδια συμβουλή δίνουν και άλλοι ειδικοί που επισημαίνουν πως η έκθεση σε blue light μόλις ανοίξει κάποιος τα μάτια του, μπορεί να επηρεάσει την κορτιζόλη, αλλά και η ενημέρωση για κακά νέα, βάζει το άτομο σε κακό ψυχολογικό δρόμο από νωρίς.

Επόμενη επιλογή του είναι να αφήνει τις συσκευές του στην άκρη κατά τη διάρκεια των γευμάτων του. Ακόμα και αν δεν κοιτάτε την οθόνη και αυτή είναι στραμμένη προς τα κάτω, ο εγκέφαλός σας έχει πλήρη επίγνωση του ότι είναι δίπλα στο χέρι και δεν ηρεμεί.

Τέλος, αφήνει το τηλέφωνό του μια ώρα πριν κοιμηθεί. Όπως συμβαίνει και το πρωί, έτσι και το βράδυ το φως της οθόνης μόνο επιβλαβείς επιπτώσεις έχει.

Εκτός από την καλύτερη ποιότητα ύπνου, το να αφήνεις στην άκρη το τηλέφωνό σου στο τέλος της ημέρας σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις χρόνο με τα πράγματα και τους ανθρώπους που έχουν σημασία για εσένα, τόνισε.