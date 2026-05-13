Έρευνα για τον εθισμό στα social media: Μέχρι 6 ώρες τη μέρα αφιερώνουν έφηβα κορίτσια στα smartphones

Ορισμένα έφηβα κορίτσια περνούν σχεδόν 6 ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας τα smartphones τους, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να είναι πιθανό να είναι εθισμένα στα social media, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Disease in Childhood.

Ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συσχετίστηκε με χειρότερη υγεία και ευεξία, σύμφωνα με τα ευρήματα. Πρόσφατη έρευνα έχει συνδέσει τα αυξανόμενα επίπεδα άγχους μεταξύ των εφήβων κοριτσιών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνουν οι ερευνητές.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι ο εθισμός, με την εκτιμώμενη διεθνή επίπτωση να κυμαίνεται από 5% έως 31%.

Έφηβοι και smartphones, επικίνδυνος συνδυασμός

Επειδή τόσο το άγχος όσο και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο συχνές μεταξύ των κοριτσιών, οι ερευνητές ήθελαν:

να μετρήσουν αντικειμενικά τον χρόνο που οι έφηβες περνούν στα smartphones τους και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

να μετρήσουν τον πιθανό εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη κλίμακα

και να εκτιμήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του εθισμού με την ευεξία.

Ως εκ τούτου, επικοινώνησαν και με τα 49 λύκεια σε 3 μεγάλες πόλεις της Φινλανδίας: Ελσίνκι, Έσποο και Βάνταα. Συνολικά, επέλεξαν να συμμετάσχουν 21 σχολεία με γεωγραφική και κοινωνικοοικονομική ποικιλομορφία, στα οποία φοιτούσαν 1164 μαθήτριες ηλικίας 15-16 ετών.

Αυτές οι μαθήτριες αντιπροσώπευαν το 59% των μαθητριών λυκείου στα συμμετέχοντα λύκεια και λίγο πάνω από το 29% όλων των μαθητριών λυκείου στην περιοχή μελέτης.

«Κολλημένες» για 6 ώρες στα smartphones

Όλοι οι έφηβοι κλήθηκαν να εκτιμήσουν την καθημερινή χρήση των smartphone τους. Και από τους 656 (56%) που παρείχαν πληροφορίες για τα smartphone, οι 564 (86%) είχαν δεδομένα στιγμιότυπων οθόνης 3-7 ημερών, συμπεριλαμβανομένων κατά μέσο όρο 7 εφαρμογών. Οι υπόλοιποι (92) είχαν μόνο δεδομένα στιγμιότυπων οθόνης 1-2 ημερών που δεν περιλάμβαναν εφαρμογές.

Η μέση ημερήσια χρήση smartphone, με βάση τουλάχιστον 3 ημέρες δεδομένων, συνολικά ανήλθε σε 350 λεπτά ή 5,8 ώρες, με τον μέσο χρόνο που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι 231 λεπτά ή 3,9 ώρες.

Οι έφηβοι εκτιμούν ότι περνούν 5,2 ώρες την ημέρα στα smartphones τους.

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των καθημερινών ή των Σαββατοκύριακων ή μεταξύ δεδομένων που βασίζονται σε 3 έως 6 ή 7 ημέρες χρήσης.

Με βάση τις βαθμολογίες BSMAS, 183 (17%) έφηβοι ήταν πιθανώς εθισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πάνω από το ένα τρίτο (371, 37%) σημείωσε βαθμολογία πάνω από το όριο για πιθανή αγχώδη διαταραχή.

Ο καθημερινός χρόνος που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συσχετίστηκε με

χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις σπουδές

υψηλότερα επίπεδα εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

υψηλότερα επίπεδα άγχους και χειρότερη εικόνα σώματος

Και οι βαθμολογίες εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα άγχους, χειρότερη εικόνα σώματος, χειρότερη υγεία, χαμηλότερη διάθεση, περισσότερη κούραση και μεγαλύτερα αισθήματα μοναξιάς.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Παρόλο που αναφέρουμε αποτελέσματα από μια διατομεακή ανάλυση, οι επιπτώσεις σχεδόν 6 ωρών καθημερινής χρήσης smartphone και οι συσχετίσεις τους με την ευημερία των εφήβων είναι σοβαρές».